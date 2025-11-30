Μία ακόμα τραγωδία εκτυλίχθηκε, αυτή τη φορά στην Λούτσα όταν ένα αυτοκίνητο παράσυρε 3 άτομα, ένας εκ των οποίων σκοτώθηκε.

Τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Λούτσα, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και παρέσυρε τρία άτομα, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του.

Το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τις 12:30 στη λεωφόρο Αρτέμιδος. Ο οδηγός ενός Ι.Χ., κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έπεσε πάνω σε τρεις πεζούς που επιχειρούσαν να διασχίσουν κάθετα τον δρόμο.

Δύο από τα θύματα τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ ο τρίτος τραυματίστηκε σοβαρά και υπέκυψε σχεδόν ακαριαία στα τραύματά του. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο οδηγός του Ι.Χ. τραυματίστηκε ελαφρά.

Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος και εξετάζει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.

