Αστυνομικός κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, έπειτα από τροχαίο δυστύχημα στο κέντρο της Αθήνας, στο οποίο ενεπλάκη οδηγώντας υπηρεσιακή μοτοσικλέτα.
Τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (12/3), η υπηρεσιακή μοτοσικλέτα του αστυνομικού συγκρούστηκε με άλλη μηχανή, την οποία οδηγούσε 63χρονος, στο κέντρο της Αθήνας.
Οι δύο οδηγοί τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, όμως το μεσημέρι της Παρασκευής ο 63χρονος άφησε την τελευταία πνοή του. Ο αστυνομικός, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής, συνελήφθη το μεσημέρι για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια.
Παράλληλα, διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, ενώ η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών διενεργεί την προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος.