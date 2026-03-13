Αστυνομικός κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, έπειτα από τροχαίο δυστύχημα στο κέντρο της Αθήνας, στο οποίο ενεπλάκη οδηγώντας υπηρεσιακή μοτοσικλέτα.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (12/3), η υπηρεσιακή μοτοσικλέτα του αστυνομικού συγκρούστηκε με άλλη μηχανή, την οποία οδηγούσε 63χρονος, στο κέντρο της Αθήνας.

Οι δύο οδηγοί τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, όμως το μεσημέρι της Παρασκευής ο 63χρονος άφησε την τελευταία πνοή του. Ο αστυνομικός, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής, συνελήφθη το μεσημέρι για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Παράλληλα, διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, ενώ η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών διενεργεί την προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος.