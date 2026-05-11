Στο όχημα επέβαιναν και τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας, το μικρότερο εξ αυτών μόλις τριών μηνών.

Ραγδαίες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση της 28χρονης μητέρας που εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη σε χαντάκι στην περιοχή της Παντάνασσας, στο Ηράκλειο.

Σε βάρος του 30χρονου συζύγου της έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ αύριο, Τρίτη, αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το neakriti, ο κατηγορούμενος εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι πρόκειται για τραγικό ατύχημα, ωστόσο τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας έχουν οδηγήσει τις Αρχές σε διαφορετικές εκτιμήσεις.

Ίχνη αίματος και βιολογικό υλικό που εντοπίστηκαν στο όχημα τύπου κλούβα που φέρεται να οδηγούσε ο 30χρονος έχουν σταλεί για εργαστηριακή ανάλυση DNA, ενώ εξετάζονται και τα ενδεχόμενα μηχανικής βλάβης ή άλλων συνθηκών που επικαλείται ο ίδιος.

Την ίδια ώρα, η 28χρονη νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ, φέροντας κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κάκωση στον αυχένα, ενώ για την ώρα δεν έχει καταστεί δυνατό να επικοινωνήσει με τις Αρχές. Καθοριστικής σημασίας για την πορεία της υπόθεσης θεωρείται η κατάθεσή της, όταν το επιτρέψει η υγεία της.

Σημειώνεται πως στο όχημα επέβαιναν και τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας, τα οποία φέρονται να ήταν παρόντα στο περιστατικό, στοιχείο που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση.

Για την ώρα, οι Αρχές έχουν συλλέξει καταθέσεις από συγγενικά πρόσωπα, τα οποία έχουν κάνει λόγο για εντάσεις στο ζευγάρι, αλλά και για επεισόδια ενδοοικογενειακής έντασης.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το ζευγάρι αναχώρησε το απόγευμα του Σαββάτου από το σπίτι μαζί με τα τρία ανήλικα παιδιά του, με προορισμό το Ηράκλειο. Λίγη ώρα αργότερα, ο 30χρονος επικοινώνησε με τη μητέρα της 28χρονης, ενημερώνοντάς την ότι η κόρη της είχε τραυματιστεί.

Υποστήριξε ότι η πόρτα του οχήματος άνοιξε λόγω βλάβης και η γυναίκα έπεσε στον δρόμο.

Στο σημείο έσπευσαν η μητέρα και ο αδερφός της 28χρονης, οι οποίοι την εντόπισαν σε χαντάκι με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, εκδορές και ρούχα καλυμμένα με χώματα και χόρτα.

Σύμφωνα πάντα με το neakriti, το όχημα που οδηγούσε ο 30χρονος παρουσίαζε εμφανείς φθορές, ενώ έλειπε ο προφυλακτήρας, τον οποίο είχε τοποθετήσει μέσα στο αυτοκίνητο. Οι αστυνομικοί εντόπισαν ίχνη αίματος τόσο στην πόρτα του συνοδηγού όσο και στη συρόμενη πλαϊνή πόρτα, αλλά και στον προφυλακτήρα.