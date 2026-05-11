Ο Μάιος είναι ο μήνας που η τουριστική σεζόν στην Ελλάδα αρχίζει να ανθίζει και τα νησιά ξεκινούν σταδιακά να γεμίζουν από κόσμο και επισκέπτες που θέλουν να απολαύσουν τον καλοκαιρινό ήλιο.

Τα νησιά της Ελλάδας αποτελούν πόλο έλξης για πληθώρα επισκεπτών που καταφθάνουν στη χώρα για να απολαύσουν τον καλοκαιρινό ήλιο, τις θάλασσες και την έντονη νυχτερινή ζωή. Παράλληλα, ο εσωτερικός τουρισμός θεωρείται ένας από του σημαντικότερους παράγοντες της οικονομίας της χώρας.

Ήδη από τον Απρίλιο πολλά τουριστικά καταλύματα σε νησιά και στην ηπειρωτική Ελλάδα, ανοίγουν τις πόρτες τους και ξεκινούν τις απαραίτητες διαδικασίες για να υποδεχθούν τους πρώτους επισκέπτες τους. Το Μάιο ωστόσο, ξεκινάει και επίσημα η τουριστική περίοδος με πολλούς ταξιδιώτες να ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους για σύντομες αποδράσεις.

Παρ’ όλα αυτά δεν είναι λίγοι όσοι περιμένουν τον Ιούνιο προκειμένου να απολαύσουν την πρώτη τους βουτιά στη θάλασσα, κάτι το οποίο είναι – μάλλον – περιττό, καθώς ορισμένα νησιά χαρακτηρίζονται για τις υψηλές θερμοκρασίες τους ήδη από την άνοιξη.

Τα πιο ζεστά νησιά για τις διακοπές του Μαΐου

Σύμφωνα με το βρετανικό Τύπο και τα δημοσιεύματα της σελίδας 101holidays.co.uk, ορισμένα νησιά της Ελλάδας ξεχωρίζουν για τις υψηλές θερμοκρασίες τους και το καλοκαιρινό κλίμα που προσφέρουν. Ανάμεσά τους κυριαρχούν νησιά του Ιονίου Πελάγους, ωστόσο ξεχωρίζουν και μερικά από τα Δωδεκάνησα.

Η Κως, ανήκει στα Δωδεκάνησα και είναι γνωστή για τον έντονο τουριστικό χαρακτήρα και τις αμμώδεις παραλίες που την χαρακτηρίζουν. Πρόκειται για ένα νησί με πλούσια ιστορία και αρχαιολογικά μνημεία, με τις θερμοκρασίες της να φτάνουν μέχρι και τους 24 βαθμούς τον μήνα του Μαΐου, γεγονός που εξυπηρετεί για την πρώτη βουτιά στη θάλασσα και για τις βόλτες χωρίς την υπερβολική ζέστη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Μύκονος αποτελεί έναν από τους πιο διάσημους κοσμοπολίτικους προορισμούς της Ελλάδας. Ξεχωρίζει για τα λευκά κυκλαδίτικα σπίτια, τα στενά σοκάκια και τους χαρακτηριστικούς ανεμόμυλους της. Το νησί προσελκύει επισκέπτες από όλο τον κόσμο χάρη στις εντυπωσιακές παραλίες και τη νυχτερινή ζωή.

Κρήτη, το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδα, ένα προορισμός με μοναδικό συνδυασμό ιστορίας, πολιτισμού και φυσικής ομορφιάς. Φημίζεται για τον Μινωικό πολιτισμό και το ανάκτορο της Κνωσού, αλλά και για τα εντυπωσιακά τοπία της, όπως το φαράγγι της Σαμαριάς και οι εξωτικές παραλίες Ελαφονήσι και Μπάλος. Η κρητική φιλοξενία, η παραδοσιακή μουσική και η πλούσια τοπική κουζίνα κάνουν το νησί ξεχωριστό προορισμό για τουρίστες που έρχονται εντός και εκτός συνόρων. Πρόκειται για ένα νησί που καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ξεχωρίζει για το ήπιο κλίμα και τις ανοιξιάτικες θερμοκρασίες.

Unsplash /Eleni Afiontzi

Αντίστοιχα, η Σαντορίνη, αποτελεί έναν από τους πιο γνωστούς προορισμούς της χώρας, με τη φήμη της να φτάνει μέχρι και εκτός συνόρων. Χαρακτηρίζεται από την καλντέρα, τα λευκά σπίτια με τους γαλάζιους τρούλους και τα μαγευτικά ηλιοβασιλέματα της Οίας. Το νησί διαθέτει ιδιαίτερες παραλίες με ηφαιστειακή άμμο και αποτελεί δημοφιλή προορισμό για ρομαντικές αποδράσεις. Η θερμοκρασίες που επικρατούν στο νησί κατά το Μάιο είναι ιδιαίτερα δροσερές και παράλληλα άκρως καλοκαιρινές, με πολλούς να ξεκινούν τα μπάνια στη θάλασσα ήδη από τον Απρίλιο.

Unsplash/ Chloé Lefleur

Στο Ιόνιο, η Λευκάδα, η Κέρκυρα και οι Παξοί, ξεχωρίζουν για την ιστορία τους, τις αμμουδιές και τα εντυπωσιακά τοπία που αξίζει να ανακαλύψετε.

Η Λευκάδα είναι ένα καταπράσινο νησί του Ιονίου που φημίζεται για τα τιρκουάζ νερά και τις εντυπωσιακές παραλίες του, όπως το Πόρτο Κατσίκι και οι Εγκρεμνοί. Συνδέεται με την ηπειρωτική Ελλάδα μέσω πλωτής γέφυρας, γεγονός που την καθιστά εύκολα προσβάσιμη. Συνδυάζει φυσική ομορφιά και παραδοσιακά χωριά, ενώ καταγράφονται και ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες κατά τον Μάιο.

Η Κέρκυρα θεωρείται ένα από τα πιο όμορφα και κοσμοπολίτικα νησιά του Ιονίου που ξεχωρίζει για την αρχιτεκτονική και τα εντυπωσιακά της τοπία. Οι θερμοκρασίες που κυριαρχούν όλο το χρόνο είναι σχεδόν καλοκαιρινές, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο τον τουρισμό. Συνδυάζει υπέροχες παραλίες, παραδοσιακή μουσική και γαστρονομία με μοναδικό χαρακτήρα, ενώ η παλιά πόλη αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Unsplash/ Tobias Reich

Τέλος οι Παξοί, είναι ένα μικρό αλλά πανέμορφο νησιωτικό σύμπλεγμα στο Ιόνιο Πέλαγος, γνωστό για τα γαλαζοπράσινα νερά και τη χαλαρή ατμόσφαιρα. Το νησί διαθέτει γραφικά λιμανάκια, ελαιώνες και εντυπωσιακές θαλάσσιες σπηλιές. Οι Παξοί αποτελούν ιδανικό προορισμό για όσους αναζητούν ηρεμία, φυσική ομορφιά και αυθεντική νησιωτική εμπειρία.

Unsplash/ Petar Lazarevic