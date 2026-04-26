Ο Μάιος είναι η ιδανική εποχή για να ανακαλύψετε ελληνικά νησιά με καλοκαιρινή διάθεση, λιγότερο τουρισμό και ιδανικές θερμοκρασίες για εξερεύνηση και την πρώτη βουτιά του έτους.

Λίγο πριν το καλοκαίρι έρθει στην Ελλάδα και οι θερμοκρασίες αρχίσουν να ανεβαίνουν, ο Μάιος θεωρείται η ιδανική εποχή για αποδράσεις σε νησιά με ξεχωριστό χαρακτήρα, χωρίς την πολυκοσμία της αυξημένης τουριστικής σεζόν.

Η χώρα είναι γνωστή για το γεωγραφικό της ανάγλυφο και το μωσαϊκό που δημιουργούν τα νησιά από τις Κυκλάδες μέχρι την Κρήτη και το Ιόνιο Πέλαγος.

Το καλοκαίρι, ο τουρισμός αυξάνεται και πολλά νησιά «βυθίζονται» από την πολυκοσμία, με αποτέλεσμα να μην είναι εύκολη η πρόσβαση σε μέρη, αξιοθέατα και παραλίες. Έτσι, δεν είναι λίγοι όσοι επιλέγουν το Μάιο να επισκεφθούν μερικούς από τους πιο δημοφιλής προορισμούς τη Ελλάδας.

Ανάμεσά τους η Κρήτη, η Σαντορίνη και η Άνδρος, τρία νησιά που αποτελούν πόλο έλξης για κάθε ταξιδιώτη

Κρήτη:

Η Κρήτη είναι το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας, γνωστή για την ιδιαίτερη και έντονη φιλοξενία της, τα μοναδικά αξιοθέατα, τις παραλίες και την τοπική κουζίνα.

Πρόκειται για έναν τόπο που προσφέρει μία ολοκληρωμένη εμπειρία σε κάθε ταξιδιώτη, ιδανική για επίσκεψη χειμώνα – καλοκαίρι.

Το νησί «χωρίζεται» σε τέσσερις διαφορετικούς νομούς που κάθε ένας προσφέρει μία διαφορετική εμπειρία: Τα Χανιά, το Ρέθυμνο, ο Νομός Ηρακλείου και το Λασίθι.

Στο Νομό Ηρακλείου στέκει το εμβληματικό Ανάκτορο της Κνωσού που αξίζει να επισκεφθείτε, ενώ στα Χανιά, το Φαράγγι της Σαμαριάς, θεωρείται ένα από τα πιο εντυπωσιακά και μεγάλα φαράγγια της Ευρώπης, που αποτελεί μνημείο Παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, που μπορείτε να περπατήσετε.

Αντίστοιχα, το Ελαφονήσι και ο Μπάλος θεωρούνται οι πιο γνωστές και εντυπωσιακές παραλίες, ενώ το νησί της Σπιναλόγκας – στο Λασίθι – με τη «βαριά» ιστορία, είναι επισκέψιμο για το κοινό.

Σαντορίνη:

Η Σαντορίνη θεωρείται ένα από τα πιο εμβληματικά νησιά της Ελλάδας, γνωστή σε παγκόσμιο επίπεδο για το μοναδικό ηφαιστειακό της τοπίο, την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και την έντονη ρομαντική της ατμόσφαιρα.

Βρίσκεται στις Κυκλάδες, στο νότιο Αιγαίο, και φημίζεται για τα λευκά σπίτια της με τους μπλε τρούλους, που είναι χτισμένα κυριολεκτικά πάνω στα βράχια της καλντέρας.

Η Φήρα, η πρωτεύουσα του νησιού, αποτελεί πόλο έλξης για κάθε επισκέπτη και ξεχωρίζει για τα μαγαζιά με θέα το ηφαίστειο, ενώ η Οία θεωρείται το πιο διάσημο χωριό, λόγω του «καθηλωτικού» ηλιοβασιλέματος.

Τέλος, οι παραλίες της Σαντορίνης, ξεχωρίζουν για τη μορφή που έχουν λάβει λόγω του ηφαιστείου. Η Κόκκινη παραλία, με τα εντυπωσιακά κόκκινα βράχια, η Περίσσα και το Καμάρι με τη μαύρη άμμο και η Λευκή παραλία, είναι μόλις μερικές από τις πιο γνωστέ3ς ακτές του νησιού.

Άνδρος:

Η Άνδρος είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα νησιά των Κυκλάδων, καθώς συνδυάζει την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική με μια απροσδόκητα πλούσια φύση. Βρίσκεται στο βόρειο Αιγαίο, πολύ κοντά στην Αττική, και ξεχωρίζει για την αυθεντικότητα, την ηρεμία και την πολιτιστική της ταυτότητα και… τα υψηλά μποφόρ αέρα που «κυκλώνουν» το νησί.

Πρόκειται για ένα από τα πιο όμορφα νησιά της Ελλάδας, στο βορειότερο τμήμα των Κυκλάδων και πολύ κοντά στην Αττική, καθώς απέχει μόλις 2 ώρες από το λιμάνι της Ραφήνας.

Σε αντίθεση με άλλα κυκλαδίτικα νησιά, η Άνδρος ξεχωρίζει λόγω της έντονης βλάστησης, τις πηγές, τους καταρράκτες και τον πιο ήσυχο και αυθεντικό χαρακτήρα που διαθέτει.

Η πρωτεύουσα, η Χώρα Άνδρου, είναι από τις πιο κομψές στις Κυκλάδες και ξεχωρίζει για τα νεοκλασικά αρχοντικά, τα πλακόστρωτα σοκάκια και τη θέα στο Αιγαίο.

Το Μπατσί, αποτελεί σημείο αναφοράς για κάθε επισκέπτη της Άνδρου, ενώ οι παραλίες της είναι αρκετά μεγάλες σε έκταση και – συνήθως – λιγότερο κοσμοπολίτικες.

Έτσι, ο Μάιος είναι ίσως ο πιο «έξυπνος» μήνας για να απολαύσει κανείς τα ελληνικά νησιά: ο καιρός είναι ήδη καλοκαιρινός, η φύση βρίσκεται στο απόγειό της και η ατμόσφαιρα παραμένει ήρεμη, μακριά από την πολυκοσμία της υψηλής σεζόν.