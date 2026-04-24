Για το 2026 η πρωτομαγιά πέφτει Παρασκευή, και δημιουργεί το κατάλληλο τριήμερο για σύντομες αποδράσεις στη φύση, κοντά στην Αθήνα.

Η Πρωτομαγιά αποτελεί μία από τις πιο όμορφες και συμβολικές ανοιξιάτικες αργίες του έτους που συνδυάζεται άμεσα με τη φύση, την άνοιξη και τις αποδράσεις σε κοντινούς προορισμούς.

Για το 2026, η μέρα πέφτει Παρασκευή, με αποτέλεσμα να δημιουργείται το ιδανικό τριήμερο εκδρομές.

Παράλληλα, η Πρωτομαγιά, είναι άμεσα συνδεδεμένη με έθιμα, με το κυριότερο και πιο γνωστό να είναι η κατασκευή του στεφανιού με λουλούδια, που συμβολίζει την αναγέννηση και την ομορφιά της άνοιξης.

Αν λοιπόν αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για μία σύντομη απόδραση στην καρδιά της άνοιξης, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η Ελλάδα διαθέτει όμορφους προορισμούς για εξορμήσεις κοντά στην πρωτεύουσα και μέσα στη φύση.

Οι καλύτερες επιλογές για τις αποδράσεις της Πρωτομαγιάς

Γαλαξίδι:

Το Γαλαξίδι είναι ένα από τα πιο γραφικά παραθαλάσσια χωριά της Στερεάς Ελλάδας που απέχει περίπου 200 χιλιόμετρα από την Αθήνα, μία απόσταση που μεταφράζεται περίπου σε 2,5 ώρες οδικώς. Βρίσκεται στον Κορινθιακό κόλπο και ξεχωρίζει για τα νεοκλασικά αρχοντικά, το λιμανάκι και τη ναυτική του ιστορία.

Κάθε επισκέπτης έχει την ευκαιρία να περπατήσει παράλληλα με τη θάλασσα, ακόμα και να απολαύσει την πρώτη βουτιά του χρόνου. Είναι ιδανικός προορισμός για την Πρωτομαγιά γιατί συνδυάζει ανοιξιάτικη φύση, χαλαρή ατμόσφαιρα και όμορφα τοπία χωρίς έντονη πολυκοσμία.

{https://www.youtube.com/watch?v=UiMzXS1eAhU&list=RDUiMzXS1eAhU&start_radio=1}

Αγία Άννα Εύβοιας:

Η Αγία Άννα της Εύβοιας, απέχει περίπου 150 χιλιόμετρα από την Αθήνα και αποτελεί πόλο έλξης για τους επισκέπτες, τόσο κατά την περίοδο της άνοιξης, όσο και για τις καλοκαιρινές διακοπές.

Ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει τη φύση, το πευκοδάσος που φτάνει μέχρι τη θάλασσα και χαλαρές δραστηριότητες όπως περπάτημα και καφέ δίπλα στο κύμα.

Την Πρωτομαγιά είναι εξαιρετική επιλογή λόγω του συνδυασμού βουνού και θάλασσας, της ηρεμίας και της ανθισμένης φύσης.

{https://www.youtube.com/watch?v=KDQrKnkDN4s}

Αντικύρα:

Πρόκειται για ένα μικρό, παραθαλάσσιο χωριό στη Βοιωτία, που απέχει περίπου 170 χιλιόμετρα από την Αθήνα, μία απόσταση που μεταφράζεται σε 2,5 ώρες οδικώς, περίπου. Βρίσκεται κοντά στον Κορινθιακό κόλπο και προσφέρει ήσυχες παραλίες και όμορφη θέα.

Αν και πολύ κοντά στο χωριό βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος των Δελφών, που μπορεί να συνδυαστεί με εκδρομή, τα Αντικύρα, παραμένουν ένα «άγνωστο διαμάντι» της περιοχής, με αποτέλεσμα να διατηρεί την ήρεμη και χαλαρή ατμόσφαιρα που προσφέρει.

{https://www.youtube.com/watch?v=c2D2sYbB9kY}

Πόρτο Γερμενό:

Ένας από τους πιο κοντινούς προορισμούς στην Αθήνα που βρέχεται από θάλασσα και προσφέρεται για μονοήμερες αποδράσεις κοντά στην πρωτεύουσα. Βρίσκεται στην Αττική και απέχει περίπου 1 ώρα οδικώς από το κέντρο της πόλης, ενώ η διαδρομή έως εκεί συνδυάζει απόλυτα το βουνό με τη θάλασσα.

Για την Πρωτομαγιά αποτελεί εξαιρετική επιλογή για μια κοντινή απόδραση με συνδυασμό ιστορίας, φύσης και θάλασσας.

{https://www.youtube.com/watch?v=ploR7cFkP44}

Αίγινα:

Ένα από τα πιο κοντινά νησιά στην Αθήνα, με πλούσια ιστορία, παράδοση και εντυπωσιακά μέρη.

Απέχει μόλις 40 λεπτά έως 1 ώρα με πλοίο της γραμμής από τον Πειραιά και βρίσκεται στον Σαρωνικό κόλπο και φημίζεται για τα φιστίκια της και την πλούσια ιστορία της.

Κάθε επισκέπτης μπορεί να επισκεφθεί τον Ναό της Αφαίας, το μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου και όμορφες παραλίες, που προσφέρονται για το πρώτο μπάνιο της χρονιάς, ενώ κατά μήκος του λιμανιού υπάρχουν ταβερνάκια και ψαροταβέρνες.

Είναι ιδανικός προορισμός για την Πρωτομαγιά γιατί προσφέρει γρήγορη νησιωτική απόδραση, ανοιξιάτικη ατμόσφαιρα και πολλές επιλογές για χαλάρωση και εξερεύνηση.

{https://www.youtube.com/watch?v=DZadn3Gk3h4&list=RDDZadn3Gk3h4&start_radio=1}