Η πόλη της Βόρειας Ελλάδας που μοιάζει να έχει βγει από μία άλλη εποχή, όταν το καπνεμπόριο και η αρχοντική αύρα ήταν στο απόγειό τους.

Από τη στιγμή που το καλοκαίρι έχει κάνει ενεργά την εμφάνισή του και οι θερμοκρασίες αυξάνονται συνεχώς, οι σύντομες εξορμήσεις και εκδρομές φαντάζουν άμεση προτεραιότητα. Η Ελλάδα φημίζεται για την πλούσια ακτογραμμή της, τις εντυπωσιακές πόλεις και τα νησιά της, ενώ το ερώτημα που προκύπτει, είναι το ποιος θα είναι ο επόμενος προορισμός.

Ανάμεσα στα πιο κοσμοπολίτικα νησιά, τα χωριά και τις επαρχιακές πόλεις, ξεχωρίζει ένα προορισμός στη Βόρεια Ελλάδα που αξίζει να γνωρίσετε και να επισκεφθείτε, ιδιαίτερα τον Ιούνιο, που ο τουρισμός ακόμη δεν έχει ανθίσει πλήρως.

Ο λόγος για την Καβάλα, μία αρχοντική παραθαλάσσια πόλη με εντυπωσιακή ομορφιά και πλούσια ιστορία.

Καβάλα – Η πόλη που θα πρέπει να επισκεφθείτε

Η Καβάλα είναι μία από τις πόλεις της Ελλάδας που μπορεί να εντυπωσιάσει κάθε επισκέπτη τόσο με την ομορφιά της όσο και με την πλούσια ιστορία που φυλάσσει.

Πρόκειται για έναν γραφικό, παραθαλάσσιο προορισμό, χτισμένο αμφιθεατρικά πάνω από τη θάλασσα, με παλιά αρχοντικά, καπναποθήκες, οθωμανικά και βυζαντινά στοιχεία που διατηρούν επί σειρά ετών την ιστορία του τόπου.

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Κατά τις αρχές του 20ου αιώνα η Καβάλα ήταν μία από τις σημαντικότερες πόλεις επεξεργασίας και εξαγωγής καπνού την Ευρώπη, με τους ευκατάστατους καπνέμπορους να δημιουργούν μοναδικά νεοκλασικά και κλασικά κτίσματα που κοσμούν την πόλη μέχρι και σήμερα.

Κάθε επισκέπτης έχει την ευκαιρία να περπατήσει σε σοκάκια, ανάμεσα σε καλοδιατηρημένα αρχοντικά και δίπλα στην παραλιακή οδό, γεγονός που χαρίζει στην πόλη έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, κρατώντας ζωντανά τα στοιχεία του παρελθόντος.

Ο Ιούνιος – ίσως – αποτελεί την ιδανική εποχή για μία σύντομη εξόρμηση στην Καβάλα, καθώς ο τουρισμός δεν βρίσκεται ακόμη στο απόγειό του, ωστόσο η πόλη αρχίζει να «ζωντανεύει» σταδιακά.

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Μερικά από τα πιο εντυπωσιακά σημεία της πόλης, είναι οι Καμάρες, το εμβληματικό υδραγωγείο που στέκει πάνω από την Καβάλα, αλλά και η Παλιά Πόλη Παναγία που τα λιθόστρωτα και η θέα στη θάλασσα μπορούν να εντυπωσιάσουν κάθε επισκέπτη. Το Φρούριο της Καβάλας, προσφέρει πανοραμική θέα, ενώ το Ιμαρές, είναι ένα από τα σημαντικότερα οθωμανικά μνημεία της Ελλάδας.

Παράλληλα, στην περιοχή της Καβάλας, αναδεικνύονται ορισμένες ακτές ιδανικές για τα πρώτα μπάνια της χρονιάς. Οι Αμμόλοφοι, είναι η πιο διάσημη παραλία με το τοπίο να θυμίζει νησί. Οι Νέα Πέραμος, αποτελεί έναν ξεχωριστό τόπο με έντονη κινητικότητα, μεγάλη αμμουδιά και μαγαζιά με παραδοσιακές γεύσεις.

Έτσι, η Καβάλα, είναι ένας προορισμός που συνδυάζει άρτια την ιστορία, τα φυσικά τοπία και την αρχοντική ατμόσφαιρα, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο και άκρως γοητευτικό κλίμα που μπορεί να μαγέψει κάθε επισκέπτη.