Για αστάθεια τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κάνει λόγο στο δελτίο της η ΕΜΥ.

Αρχικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένεται πρόσκαιρη μεταβολή με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν ενισχυμένοι βοριάδες που θα φτάσουν τοπικά έως και τα 7 μποφόρ.

Η ημέρα ξεκινά με γενικά καλό καιρό, με εξαίρεση την Εύβοια όπου τις πρωινές ώρες θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές, ενώ η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη νωρίς το πρωί στα δυτικά ηπειρωτικά.

Η αστάθεια θα εκδηλωθεί τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, καθώς οι νεφώσεις θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, καθώς και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, με το σκηνικό πάντως να βελτιώνεται παντού από το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας τα 3 με 5 μποφόρ στα δυτικά, ενώ στο Αιγαίο θα είναι αρκετά ενισχυμένοι στα 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Όσον αφορά τον υδράργυρο, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 32 και τοπικά τους 33 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιονίου, ενώ στην ανατολική νησιωτική χώρα θα κυμανθεί στους 27 με 29 βαθμούς και στα νοτιοανατολικά τοπικά έως τους 30 βαθμούς Κελσίου.