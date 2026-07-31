Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Πού θα φθάσει η θερμοκρασία τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι εντάσεως πιθανώς έως 9 Μποφόρ θα επικρατούν σήμερα Παρασκευή στο Αιγαίο, σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ.

Αναλυτικά:

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 30 και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 36 βαθμούς Κελσίου.