Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Εκρηκτικό κοκτέιλ αναμένεται στη χώρα μας το επόμενο διάστημα. Από εβδομάδα ο η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

Οι πιο θερμές ημέρες της εβδομάδας που διανύουμε φαίνεται οτι θα είναι η σημερινή αλλά και η αυριανή. Η χώρα, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, θα βρεθεί στα όρια του καύσωνα, με τα θερμόμετρα να αγγίζουν ακόμα και τους 39 βαθμούς Κελσίου την Τετάρτη.

Παράλληλα, οι ισχυροί άνεμοι που θα πνέουν στα πελάγη, σε συνδυασμό με την ξηρότητα του αέρα αλλά και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, θα δημιουργήσουν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ στην ατμόσφαιρα.

Ποιες περιοχές θα σκεπάσει η αφρικανική σκόνη

Αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης αναμένονται κυρίως στις εξής περιοχές:

Στερεά Ελλάδα Αττική Πελοπόννησο Κρήτη Νησιά του Ιονίου Κυκλάδες Δωδεκάνησα

Σύμφωνα με τις προγνώσεις, οριακά επιβαρυμένη ποιότητα αέρα ενδέχεται να καταγραφεί κατά τόπους στη νότια Πελοπόννησο, κυρίως στη Λακωνία, τη Μεσσηνία, την Αχαΐα και την περιοχή του Άργους. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος της αφρικανικής σκόνης εκτιμάται ότι θα παραμείνει σε υψηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας, περιορίζοντας τις συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων κοντά στην επιφάνεια.

Η μεταφορά της αφρικανικής σκόνης αναμένεται να εξασθενήσει σταδιακά από την Τετάρτη, καθώς η αλλαγή στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία θα οδηγήσει στην απομάκρυνσή της από την περιοχή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στο Ιόνιο, το ανατολικό Αιγαίο και τη νότια Κρήτη τους 35 με 36 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 και τοπικά στα δυτικά τους 39 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κεσλίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά καθώς και στα ορεινά της Κρήτης, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά και την Κρήτη, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.