Χωρίς αξιόλογη μεταβολή η θερμοκρασία σήμερα Τρίτη!

Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα Τρίτη, με τον ηλιοφάνεια να κυριαρχεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Μόνο κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας, όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές ή σύντομες μπόρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σταδιακά στα 6 με 7 μποφόρ, με τάση περαιτέρω ενίσχυσης από το βράδυ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη νησιωτική χώρα θα κυμανθεί από 33 έως 35 βαθμούς.