Το παιδί μεταφέρθηκε από την Κρήτη σε ειδικό ιατρικό κέντρο της Γερμανίας.

Από πισίνα στον Καβρό Αποκορώνου της Κρήτης και χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε, το περασμένο Σάββατο, ένα 2χρονο παιδάκι και σήμερα μεταφέρθηκε σε ειδικό κέντρο στη Γερμανία.

Ειδικότερα και όπως σημειώνει το ekriti, η αεροδιακομιδή πραγματοποιήθηκε με ειδικά διαμορφωμένη ιδιωτική πτήση, κατόπιν απόφασης των γονέων του να συνεχιστεί η νοσηλεία στη χώρα καταγωγής τους.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το αγοράκι παρέμεινε στον πάτο της πισίνας για περίπου δύο λεπτά.Το παιδί εντόπισε η μητέρα του, η οποία είναι γιατρός. Η ίδια το ανέσυρε αμέσως και ξεκίνησε να του παρέχει τις πρώτες βοήθειες, πραγματοποιώντας ΚΑΡΠΑ (καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση).

Η άμεση και εξειδικευμένη παρέμβασή της ήταν καθοριστική, καθώς κατάφερε να επαναφέρει το παιδί στη ζωή μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.