Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το παιδί διασωληνώθηκε και μεταφέρεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου (25/07) στις αρχές των Χανίων, όταν ένα δίχρονο αγόρι, γερμανικής υπηκοότητας, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε κατοικία με πισίνα στην περιοχή του Καβρού, στο Ρέθυμνο.

Όπως αναφέρει το neakriti, στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για την ανάνηψη του παιδιού, καταφέρνοντας τελικά να το επαναφέρουν στη ζωή.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο creta24 ο Διοικητής του Νοσοκομείου Ρεθύμνου Γιώργος Παπακωνσταντής, το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και πλέον αναπνέει μόνο του, χωρίς υποστήριξη, με τους γιατρούς στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών να έχουν πέσει από πάνω του.

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Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνονται, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες το παιδάκι φέρεται να μπήκε στην πισίνα λίγο μετά το γεύμα.