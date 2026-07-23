Το βίντεο που ανέβασε η Κατερίνα Βρανά μέσα από το νοσοκομείο. Τι συνέβη;

Στο νοσοκομείο βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η Κατερίνα Βρανά, η οποία ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της ακόλουθους για την κατάσταση της υγείας της μέσω σχετικής ανάρτησης στα social media.

Πιο συγκεκριμένα, η γνωστή κωμικός, το μεσημέρι της Πέμπτης 23 Ιουλίου δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο εμφανίζεται χαμογελαστή να περιγράφει τους λόγους της εισαγωγής της, καθησυχάζοντας τους διαδικτυακούς της φίλους.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, ανά διαστήματα προκύπτουν ορισμένα ζητήματα που την οδηγούν στο να νοσηλευτεί προκειμένου να προχωρήσει στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

«Γεια σας! Λοιπόν, που και που συμβαίνουν μικροπράγματα και πρέπει να μπω στο νοσοκομείο να τσεκάρω ότι όλα είναι καλά. Σε μία τέτοια φάση μου με πετυχαίνετε. Μου έχουν βάλει εδώ πεταλούδα και περιμένω τον ορό», ανέφερε αρχικά και στη συνέχεια επιστρατεύοντας του χιούμορ της, πρόσθεσε:

«Θα σας έλεγα να έρθετε όλοι από εδώ, δεν με αφήνουν. Δεν μπορώ να φάω αυτό που θέλω. Το σημαντικό είναι ότι δεν πάω πουθενά χωρίς σκουλαρίκια!».

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Στο βίντεο, η Κατερίνα Βρανά εμφανίζεται ήρεμη γεγονός που επιβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται για κάτι ανησυχητικό.

Μάλιστα, στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της, έγραψε: «Πέρασα ΚΤΕΟ (δεν έγινε κάτι σοβαρό, μην αγχώνεστε)».