Η νέα ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα από τις διακοπές της.

Ένα από τα πιο ξεχωριστά και όμορφα καλοκαίρια φαίνεται πως διανύει η Δανάη Μπάρκα, καθώς δημιουργεί νέες αναμνήσεις κατά τη διάρκεια των διακοπών της.

Συχνά, μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στα social media μοιράζεται ορισμένα στιγμιότυπα, εικόνες και βίντεο από την ανέμελη καθημερινότητά της, διατηρώντας επαφή με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους.

Αυτή τη φορά, επέστρεψε με ένα διαφορετικό βίντεο μέσω του TikTok στο οποίο απεικονίζεται να χορεύει ξέφρενα παρέα με φίλους της σε beach bar την ώρα που ο ήλιος δύει.

Το πρώτο τραγούδι που ακούγεται είναι το «Low» του Flo Rida, ενώ αμέσως μετά ακούγεται η επιτυχία της Άννας Βίσση: «Έχω πεθάνει για σένα».

Η γνωστή παρουσιάστρια και ηθοποιός, πάνω στο βίντεο έγραψε με χιούμορ: «Όταν είσαι θείος των 90 's που πηγαίνει σε πάρτι νεολαίας», ενώ στη συνοδευτική λεζάντα πρόσθεσε: «Καλά πάμε γενικά».

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{https://www.tiktok.com/@danaibarka__/video/7664328930408647958}

Μάλιστα, πριν από μερικές ημέρες μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram, η ηθοποιός, μοιράστηκε ορισμένα στιγμιότυπα από τις διακοπές της στη Μάνη, γράφοντας στη σχετική λεζάντα: «Καρδαμύλη. Ένας μαγικός προορισμός».

{https://www.instagram.com/p/Da3PFUfjJ6M/?hl=el&img_index=10}

Η Δανάη Μπάρκα, πριν από περίπου έναν μήνα παντρεύτηκε τον αγαπημένη της Φάνη Μπότση, ανοίγοντας έναν νέο κεφάλαιο στη ζωή της.

Η παραδοσιακή και άκρως ρομαντική τελετή, πραγματοποιήθηκε στη Μεσσηνία, ενώ ακολούθησε και γλέντι, με το ζευγάρι να μοιράζεται τη χαρά του με αγαπημένα τους πρόσωπα, συγγενείς και φίλους.