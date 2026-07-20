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Το «ελληνικό τάνγκο», το χαρακτήρισαν οι κριτές.

Ελληνικό χρώμα απέκτησε το Dancing Stars Βουλγαρίας, με δύο από τους διαγωνιζόμενους να χαρίζουν μια ελληνική χροιά στον εμβληματικό χορό του τάνγκο, με τους ήχους του Ζορμπά.

Πιο συγκεκριμένα, οι δύο χορευτές ανέβηκαν στην πίστα έχοντας ετοιμάσει μία ξεχωριστή χορογραφία. Από τα ηχεία ακούγεται το εμβληματικό τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, ο «Χορός του Ζορμπά», ωστόσο δεν ακολούθησαν με το κλασικό συρτάκι, αλλά με το ρομαντικό τάνγκο.

Σύμφωνα με το σύντομο απόσπασμα που προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας 20 Ιουλίου, μέσα από την εκπομπή της ΕΡΤ «Συνδέσεις», οι κριτές ενθουσιάστηκαν με το εντυπωσιακό χορευτικό που το χαρακτήρισαν χαριτολογώντας ως το «ελληνικό τάνγκο».

Στα σκηνικά, είχε δημιουργηθεί μία εικονική ελληνική ταβέρνα, ενώ οι δύο χορευτές εμφανίστηκαν ντυμένοι με λευκά χρώματα και διακριτικές αποχρώσεις του μπλε.

Όταν μάλιστα το χορευτικό ολοκληρώθηκε, το χειροκρότημα από το κοινό κατέκλεισε το στούντιο.

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Ο «Χορός του Ζορμπά», αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα ελληνικά μουσικά έργα παγκοσμίως και φέρει την υπογραφή του Μίκη Θεοδωράκη.

Δημιουργήθηκε το 1964 και αξιοποιήθηκε στην ταινία «Αλέξης Ζορμπάς» που βασίστηκε στο ομώνυμο βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη.

Το κυριότερο χαρακτηριστικό του τραγουδιού, είναι ότι πρόκειται για ένα καθαρά ορχηστικό κομμάτι, που δεν περιλαμβάνει λόγια, αλλά ο ρυθμός του επιταχύνει σταδιακά, ενώ συνοδεύεται από το χορό συρτάκι.