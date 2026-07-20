Οι κοινές διακοπές της Χριστίνας Κοντοβά με την κόρη της.

Η Χριστίνα Κοντοβά συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές σε μερικά από τα πιο όμορφα μέρη της Ελλάδας, και αυτή τη φορά ταξίδεψε με την κόρη της, Άντα.

Η γνωστή επιχειρηματίας και σχεδιάστρια μόδας, βρέθηκε στην Κέρκυρα, όπου φαίνεται να απολαμβάνει μερικές από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της παρέα με το παιδί της.

Σε νέες φωτογραφίες που μοιράστηκε το πρωί της Δευτέρας 20 Ιουλίου μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, απεικονίζεται χαμογελαστή και γεμάτη ευτυχία να παίζει με την μικρή της κόρη στο νερό.

Οι δυο τους, φαίνεται πως ανταλλάσσουν χαμόγελα και τρυφερές αγκαλιές, ενώ η Χριστίνα Κοντοβά πρόσθεσε στη σχετική λεζάντα τη λέξη: «Εμείς», αποτυπώνοντας τα συναισθήματά της.

{https://www.instagram.com/p/DbAW8BMjMMn/?hl=el&img_index=1}

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Τον Σεπτέμβριο του 2025, η Χριστίνα Κοντοβά, είχε παραχωρήσει μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή της ΕΡΤ, «Πρωίαν σε είδον», κατά τη διάρκεια της οποίας είχε αποκαλύψει στους οικοδεσπότες της ορισμένες λεπτομέρειες σχετικά με την υιοθεσία της κόρης της.

«Εγώ την Ουγκάντα την αγαπώ, την νιώθω σαν δεύτερη πατρίδα μου. Είχαμε ένα πρόγραμμα, έμενα μαζί με το παιδί 13 μήνες, τηρούσαμε τις παραδόσεις και τρώγαμε τα ντόπια φαγητά, ήθελα να ζήσουμε σαν ντόπιοι. Το παιδί έμαθε ελληνικά, αποφάσισα από την πρώτη στιγμή να του μιλάω ελληνικά και μέσα σε δύο μήνες μιλούσε άπταιστα. Μιλούσε και την τοπική διάλεκτο αλλά τα μπεμπέ, και τα αγγλικά γιατί στην Ουγκάντα μιλούσαμε αγγλικά. Έχει μια έφεση στις γλώσσες, είναι και γλωσσού».