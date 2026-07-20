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Οι νέες φωτογραφίες της ηθοποιού από τις διακοπές της στην Τήνο.

Η Στεφανία Γουλιώτη έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι κατά την περίοδο των διακοπών της αγαπάει να ανακαλύπτει νέα μέρη και διαφορετικούς προορισμούς, ενώ δείχνει ιδιαίτερη αδυναμία προς τα φυσικά τοπία.

Πρόσφατα, βρέθηκε στον Όλυμπο όπου με τον κατάλληλο εξοπλισμό ανέβηκε μέχρι το Στεφάνι και τον Μύτικα, κατακτώντας την υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας.

Στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε τότε, έδειχνε άκρως ενθουσιασμένη με το κατόρθωμά της, παρά τη σωματική κούραση που είχε να αντιμετωπίσει ύστερα από την πολύωρη ανάβαση.

Παράλληλα, όπως όλα δείχνουν, συνεχίζει τις διακοπές της, αυτή τη φορά σε ένα από τα νησιά της Ελλάδας.

Ο προορισμός της ήταν η Τήνος, όπου κατάφερε να την γνωρίσει καλύτερα, θαυμάζοντας μερικά από τα πιο εντυπωσιακά μέρη της.

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Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε το βράδυ της Δευτέρας 20 Ιουλίου, εμφανίζεται η ίδια να ποζάρει την ώρα του ηλιοβασιλέματος, απολαμβάνοντας τη στιγμή.

Στη λεζάντα της, επέλεξε να κατονομάσει τους λόγους για τους οποίους ενθουσιάστηκε με το μέρος, κάνοντας μία ιδιαίτερη αναφορά στην πέτρα και τους γρανιτικούς σχηματισμούς:

«Συνήθως πάμε στις Κυκλάδες για τη θάλασσα και τα νερά….

Στην Τήνο όμως με κέρδισε η Γή…. Οι γρανιτικοί σχηματισμοί, η πέτρα, ο βράχος , η άμμος, το στάχυ, τα αμπέλια , η μυρωδιά της ρίγανης, οι αγκινάρες, τα ορεινά χωριά, το μάρμαρο.

Τί ωραία απρόβλεπτη ψυχική έκπληξη ήταν αυτή!!

Πώς γίνεται να μην είχα ξανάρθει….;;!».

{https://www.instagram.com/p/DbBf5ZIDEV2/?hl=el&img_index=1}

Παράλληλα, μέσω Instagram story δημοσίευσε μία διαφορετική φωτογραφία, αποκαλύπτοντας για μία ακόμη φορά την δραστήρια πλευρά του χαρακτήρα της.

Στο στιγμιότυπο, εμφανίζεται σκαρφαλωμένη σε δέντρο να ποζάρει στο φακό της κάμερας.