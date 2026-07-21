Ένα εντυπωσιακό χωριό της Πελοποννήσου που συνδέει το παρελθόν με το παρόν, και ξεχωρίσει για τα ιαματικά, θεραπευτικά νερά του.

Η Πελοπόννησος, αποτελεί διαχρονικά έναν από τους πιο ξεχωριστούς και αγαπημένους προορισμούς κοντά στην Αττική, που προσφέρουν πληθώρα επιλογών για καλοκαιρινές και χειμερινές αποδράσεις από την καθημερινότητα. Ορεινά χωριά και παραθαλάσσιοι οικισμοί, ξεχωρίζουν για την πλούσια φυσική ομορφιά τους και μπορούν να φιλοξενήσουν σύντομες αποδράσεις ή πολυήμερες καλοκαιρινές διακοπές χωρίς να απαιτούν πολύωρο ταξίδι από την Αθήνα.

Πολλά από τα μέρη της ξεχωρίζουν για την ιστορία τους, τη σύνδεση με τη μυθολογία και τα φυσικά τοπία, ενώ κάθε χρόνο αποτελούν πόλο έλξης για όσους επιθυμούν να ξεφύγουν από την καθημερινότητα και τους έντονους ρυθμούς ζωής.

Ένας από αυτούς τους προορισμούς είναι και τα Λουτρά Ωραίας Ελένης, ένας παραθαλάσσιος οικισμός της Κορινθίας που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την Αθήνα και προσελκύει κάθε χρόνο επισκέπτες που αναζητούν καθαρές παραλίες και πιο ήρεμο περιβάλλον.

Λουτρά της Ωραίας Ελένης – Ένα χωριό που συνδυάζει την απόλυτη ηρεμία με τη φυσική ομορφιά και τα ιαματικά λουτρά

Τα Λουτρά Ωραίας Ελένης βρίσκονται στον Δήμο Κορινθίων, στις ακτές του Σαρωνικού Κόλπου, περίπου 90 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας. Η εύκολη πρόσβαση μέσω εθνικής οδού, και η μικρή απόσταση από την πρωτεύουσα καθιστούν το χωριό ως έναν από τους πιο δημοφιλής προορισμούς του καλοκαιριού.

Ο οικισμός είναι χτισμένος αμφιθεατρικά δίπλα στη θάλασσα και αποτελεί έναν από τους πιο γνωστούς προορισμούς της ανατολικής Κορινθίας.

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Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της περιοχής, οφείλεται στην άμεση σύνδεση της ονομασίας της με την ελληνική μυθολογία. Σύμφωνα με την παράδοση, από την περιοχή πέρασε η Ωραία Ελένη μαζί με τον Πάρη κατά την αναχώρησή τους για την Τροία. Αν και πρόκειται για τοπική παράδοση, το όνομα έχει διατηρηθεί μέχρι σήμερα και αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της περιοχής, δημιουργώντας παράλληλα, έναν παραλληλισμό με το παρελθόν.

Οι ομορφιές της περιοχής

Η κεντρική παραλία των Λουτρών Ωραίας Ελένης διαθέτει βότσαλο και καθαρά νερά, ενώ σε μικρή απόσταση υπάρχουν μικρότεροι κολπίσκοι που επιλέγουν όσοι αναζητούν μεγαλύτερη ησυχία.

Κατά μήκος της ακτής λειτουργούν καφέ, ταβέρνες και οργανωμένα σημεία με ομπρέλες και ξαπλώστρες, ενώ υπάρχουν και ελεύθερα σημεία για όσους επιθυμούν να στήσουν τον δικό τους εξοπλισμό.

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Οι αποστάσεις στον οικισμό είναι σύντομες, επομένως δεν είναι απαραίτητες οι περιττές μετακινήσεις, γεγονός που προσελκύει οικογένειες με παιδιά λόγω ευκολίας.

Παράλληλα, το χωριό αποτελεί εξαιρετική βάση για εξερεύνηση των γύρω περιοχών. Σε μικρή απόσταση βρίσκονται η Διώρυγα της Κορίνθου, η Αρχαία Κόρινθος και το Λουτράκι, προσφέροντας επιπλέον επιλογές για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τις διακοπές τους με περιήγηση.

Οι ιαματικές πηγές που χάρισαν την ονομασία τους στην περιοχή

Ένα από τα στοιχεία που κάνουν τα Λουτρά Ωραίας Ελένης να ξεχωρίζουν είναι οι φυσικές ιαματικές πηγές της περιοχής, από τις οποίες προέρχεται και η ονομασία του οικισμού. Η πηγή βρίσκεται κοντά στις αρχαίες Κεγχρεές, σε μικρή απόσταση από τη θάλασσα, και είναι γνωστή εδώ και αιώνες για τα θερμά μεταλλικά νερά της.

Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, η Ωραία Ελένη επισκεπτόταν το σημείο για να λούζεται στα νερά του, γεγονός που συνδέθηκε με το όνομα της περιοχής.

Αν και δεν λειτουργεί πλέον οργανωμένο θεραπευτήριο, η ύπαρξη των ιαματικών πηγών εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των Λουτρών της Ωραίας Ελένης και να συνδέει τον οικισμό με τη μακραίωνη ιστορία του.

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Έτσι, τα Λουτρά της Ωραίας Ελένης, αποτελούν μία από τις πιο εύκολα προσβάσιμες παραθαλάσσιες περιοχές κοντά στην Αθήνα, που προσφέρει όλες τις απαραίτητες ανέσεις για ξεκούραστες διακοπές κοντά στην πρωτεύουσα.