Αν αναζητάτε το ιδανικό μέρος για χαλάρωση, μπάνιο και ηρεμία κοντά στην Αθήνα, τότε θα πρέπει να γνωρίστε την παραλία Καράβι στον Μαραθώνα.

Αν και η Αθήνα παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της Ελλάδας και ο πληθυσμός της αυξάνεται σταδιακά, διαθέτει μέχρι και σήμερα όμορφες γωνιές μέσα στη φύση για χαλάρωση και ηρεμία. Σε κοντινη απόσταση από το κέντρο ξεδιπλώνονται ομορφιές, παραλίες και παραθαλάσσιοι οικισμοί που μπορούν να φιλοξενήσουν τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις.

Η περιοχή του Μαραθώνα, σε απόσταση περίπου 60 λεπτών από το κέντρο της πόλης, αποτελεί την ιδανική περιοχή για σύντομες αποδράσεις από την καθημερινότητα. Οι πλούσια ακτογραμμή του, οι οργανωμένες και ελεύθερες παραλίες, καθώς και το κατάφυτο τοπίο προσφέρουν όλα όσα χρειάζονται οι επισκέπτες κατά τους θερινούς μήνες.

Η παραλία Καράβι, είναι μία από τις ακτές που ξεχωρίζει και θεωρείται ο κατάλληλος προορισμός για οικογένειες με παιδιά που αναζητούν την άνεση και την χαλάρωση.

Παραλία Καράβι – Ο ιδανικός προορισμός για μπάνιο στον Μαραθώνα

Η παραλία Καράβι βρίσκεται σε απόσταση περίπου 45 χιλιομέτρων από το κέντρο της Αθήνας, με τη διαδρομή να διαρκεί έως και μία ώρα οδικώς.

Η εύκολη πρόσβαση και η ήρεμη ατμόσφαιρα που διαθέτει την έχουν αναδείξει ως έναν από τους πιο δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς για μονοήμερες αποδράσεις από την πόλη.

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Η ίδια η παραλία ξεχωρίζει για τη μεγάλη αμμουδιά της με τη χρυσαφένια, ψιλή άμμο και τα καθαρά, ρηχά νερά που βαθαίνουν πολύ σταδιακά.

Ο βυθός είναι κυρίως αμμώδης, χωρίς βράχια ή μεγάλες πέτρες, γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα φιλική για οικογένειες με παιδιά αλλά και για όσους προτιμούν άνετο κολύμπι.

Παράλληλα, διαθέτει οργανωμένες υποδομές, όπως beach bar, που καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας προσφέρει τα απαραίτητα στους λουόμενους.

Οι ξαπλώστρες, οι ομπρέλες και τα τραπεζάκια φτάνουν σε απόσταση αναπνοής από τη θάλασσα, ωστόσο το περιβάλλον παραμένει ήσυχο και φιλικό.

Παρότι αποτελεί δημοφιλή επιλογή, ειδικά τα Σαββατοκύριακα, το μεγάλο μήκος της παραλίας επιτρέπει σε όσους αναζητούν περισσότερη ηρεμία να βρουν ένα πιο ήσυχο σημείο λίγο πιο πέρα από το οργανωμένο τμήμα.

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Το πιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ωστόσο, έγκειται στο γεγονός ότι σε κοντινές αποστάσεις φιλοξενούνται οικισμοί, ταβέρνες και μαγαζάκια που προσφέρονται για φαγητό μετά το μπάνιο. Ταυτόχρονα, ο Τύμβος του Μαραθώνα και το Αρχαιολογικό Μουσείο της περιοχής αποτελούν σημεία αναφοράς και αξίζει να τα επισκεφθείτε δίνοντας έναν εκπαιδευτικό χαρακτήρα στην απόδρασή σας.

Αν λοιπόν παραμένετε μέχρι και σήμερα στην Αθήνα και αναζητάτε τον κατάλληλο προορισμό για σύντομες αποδράσεις, η περιοχή του Μαραθώνα είναι ιδανική επιλογή που μπορεί να φιλοξενήσει τις καλοκαιρινές σας αναμνήσεις.