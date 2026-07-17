Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων, ζητώντας ακόμη και την ανάκληση των αδειών τους επειδή δεν μετέδωσαν ζωντανά ομιλία του. Παράλληλα, επανέλαβε τους ισχυρισμούς του περί εκλογικής απάτης και εξαπέλυσε νέες κατηγορίες κατά της Κίνας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αξίωσε χθες, Πέμπτη, να ανακληθούν οι άδειες αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων εθνικής εμβέλειας που επέλεξαν να μην μεταδώσουν απευθείας ομιλία του από τον Λευκό Οίκο, υποστηρίζοντας —χωρίς να παρουσιάσει καμία απόδειξη— ότι εμπλέκονται σε υποτιθέμενη συνωμοσία για τη διάπραξη εκλογικής απάτης.

«Το NBC και το ABC είπαν πως δεν θα μεταδώσουν την ομιλία (...) επειδή ξέρουν πως το σύστημά μας έχει διαφθαρεί και δεν θέλουν να το αποκαλύψουν. Αυτά και άλλα μέσα ενημέρωσης είναι μέρος συνωμοσίας. Θέλουν να συνεχιστεί η απάτη. (...) Μια απάτη όπως αυτή θα έπρεπε να σημάνει την ανάκληση των αδειών τους», δήλωσε σε επιθετικό τόνο ο πρόεδρος.

Επαναφορά των ισχυρισμών για τις εκλογές του 2020

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος επιμένει εδώ και χρόνια, χωρίς να έχει παρουσιάσει πειστικά αποδεικτικά στοιχεία, ότι στις προεδρικές εκλογές του 2020 του «έκλεψαν» τη νίκη και ότι εκείνος επικράτησε του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν.

Νέες κατηγορίες κατά της Κίνας

Ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε ώρα υψηλής τηλεθέασης που όμως μεγάλα τηλεοπτικά επέλεξαν να μην αναμεταδώσουν απευθείας, κατηγόρησε την Κίνα ότι ενέχεται στη «μεγαλύτερη πειρατεία εκλογικών δεδομένων στην ιστορία» κι ανακοίνωσε πως έδωσε διαταγή να αποχαρακτηριστούν διαβαθμισμένα έγγραφα των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών τα οποία αποκαλύπτουν, κατ’ αυτόν, «σοκαριστικές ευαλωτότητες» του αμερικανικού εκλογικού συστήματος.

Ο ρεπουμπλικάνος υποστήριξε πως τα έγγραφα στα οποία αναφέρθηκε «δείχνουν ότι, για πολλά χρόνια, από τις (σ.σ. προεδρικές) εκλογές του 2020, η Κίνα διεξήγαγε αυτή που μοιάζει να ήταν η μεγαλύτερη επιχείρηση πειρατείας εκλογικών δεδομένων στην ιστορία», υποστηρίζοντας ότι το Πεκίνο «απέκτησε παράνομα» όχι λιγότερους από «220 εκατομμύρια φακέλους αμερικανών ψηφοφόρων».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ο Ντόναλντ Τραμπ διατείνεται εδώ και χρόνια, χωρίς να έχει παρουσιάσει ποτέ κάποια πειστική απόδειξη, πως στις εκλογές του 2020 του «έκλεψαν» τη νίκη, ότι δεν επικράτησε ο δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν. Παρά τους ισχυρισμούς του για μαζικές παρατυπίες και νοθεία, ειδικοί, ανεξάρτητα ινστιτούτα και η αμερικανική δικαιοσύνη συμπέραναν πως δεν υπάρχει καμιά απόδειξη για νοθεία ή παρατυπίες που επηρέασαν το αποτέλεσμα.

Η απάντηση της κινεζικής πρεσβείας

Όπως μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η κινεζική πρεσβεία είχε εκδώσει ανακοίνωση ήδη πριν από την ομιλία του κ. Τραμπ, στην οποία υπογράμμιζε ότι το Πεκίνο θεωρεί τις εκλογές στις ΗΠΑ «εσωτερική υπόθεση» της χώρας, δηλώνοντας ότι τηρεί την «αρχή της μη ανάμιξης στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων κρατών» και ότι «η Κίνα ουδέποτε αναμίχθηκε ή θα αναμιχθεί στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ».