Ένας influencer ενδέχεται να λάβει περίπου 2.000 λίρες για μία μόνο ανάρτηση, ενώ πιο προβεβλημένοι δημιουργοί ή διασημότητες μπορεί να εισπράξουν από δεκάδες χιλιάδες έως και ένα εκατομμύριο λίρες για μια ολοκληρωμένη καμπάνια.

Οι αναρτήσεις με το hashtag #ad που εμφανίζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να δείχνουν αυθόρμητες και προσωπικές, ωστόσο πίσω τους κρύβονται προσεκτικά σχεδιασμένες διαφημιστικές καμπάνιες, συμβόλαια και αμοιβές που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και το ένα εκατομμύριο λίρες, σύμφωνα με το BBC.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Wild, εταιρεία επαναγεμιζόμενων φυσικών αποσμητικών, η οποία εξαγοράστηκε πέρυσι από την Unilever. Σύμφωνα με τον συνιδρυτή της, Τσάρλι Μπόουζ-Λάιον, η συνεργασία με influencers ήταν το «μυστικό συστατικό» της επιτυχίας της εταιρείας.

10 εκατ. λίρες τον χρόνο σε influencers!

Η Wild συνεργάζεται με γνωστά πρόσωπα, όπως η παρουσιάστρια Στέισι Σόλομον, η πρωταθλήτρια του τένις Έμα Ραντουκάνου και η influencer Μόλι-Μέι Χέιγκ. Όπως αποκαλύπτει ο Μπόουζ-Λάιον, η εταιρεία έχει επενδύσει εκατομμύρια λίρες στη συνεργασία της με τη Ραντουκάνου και εκατοντάδες χιλιάδες λίρες στις καμπάνιες με τις Σόλομον και Χέιγκ.

Σήμερα η Wild διαθέτει περισσότερους από 20 εργαζομένους που ασχολούνται αποκλειστικά με το influencer marketing, ενώ ο ετήσιος προϋπολογισμός της για τέτοιες συνεργασίες αγγίζει τα 10 εκατ. λίρες και αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο.

Η επιρροή που μετατρέπεται σε πωλήσεις

Η ιδρύτρια της εταιρείας influencer marketing One Twelve Agency, Χάνα Κάμπελ, εξηγεί ότι οι επιχειρήσεις επιλέγουν συχνότερα τους influencers αντί της παραδοσιακής διαφήμισης, επειδή έχουν δημιουργήσει κοινότητες που τους εμπιστεύονται. Όπως σημειώνει, ιδιαίτερα οι νεότερες ηλικίες αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρά στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, γεγονός που αυξάνει σημαντικά την επιρροή των δημιουργών περιεχομένου.

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Το κόστος μιας συνεργασίας μπορεί να διαφέρει σημαντικά. Ένας influencer ενδέχεται να λάβει περίπου 2.000 λίρες για μία μόνο ανάρτηση, ενώ πιο προβεβλημένοι δημιουργοί ή διασημότητες μπορεί να εισπράξουν από δεκάδες χιλιάδες έως και ένα εκατομμύριο λίρες για μια ολοκληρωμένη καμπάνια. Σύμφωνα με τον Μπόουζ-Λάιον, οι περισσότερες εταιρείες επιδιώκουν μακροχρόνιες συνεργασίες και όχι μεμονωμένες δημοσιεύσεις, ώστε η προβολή να δείχνει πιο φυσική και πειστική.

Η Wild υποστηρίζει ότι οι πιο επιτυχημένες συνεργασίες είναι εκείνες στις οποίες οι influencers πιστεύουν πραγματικά στο προϊόν που προωθούν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συνεργασία με τη Μόλι-Μέι Χέιγκ, η οποία χρησιμοποιούσε ήδη προϊόν της εταιρείας σε βίντεό της πριν δεχθεί οποιαδήποτε πρόταση συνεργασίας.

Παρότι οι διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποχρεωτικά φέρουν την ένδειξη #ad, οι ειδικοί εκτιμούν ότι απαιτείται μεγαλύτερη διαφάνεια, καθώς πολλοί χρήστες εξακολουθούν να μην αντιλαμβάνονται ποια ανάρτηση είναι πληρωμένη και ποια αυθόρμητη.

Με πληροφορίες από BBC