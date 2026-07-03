Οι κατηγορούμενοι φέρονται να αξιοποίησαν τη δημοφιλία και την επιρροή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λειτουργώντας ως influencers για την προώθηση των παράνομων υπηρεσιών.

Δικογραφία τακτικής διαδικασίας σχημάτισε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σε βάρος τεσσάρων ατόμων - ένα πασίγνωστο μοντέλο και influencer, ένας τράπερ και δύο Τiktokers - τα οποία κατηγορούνται για παράνομη προώθηση και διαφήμιση τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου από μη αδειοδοτημένους παρόχους.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), σύμφωνα με την οποία οι τέσσερις διαχειριστές λογαριασμών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης πραγματοποίησαν, τον Ιούλιο του 2025, παράνομες διαφημιστικές αναρτήσεις υπέρ ιστοσελίδων τυχερών παιχνιδιών που λειτουργούσαν χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Μετά τη διαβίβαση των στοιχείων στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση και ακολούθησε εκτεταμένη διαδικτυακή και ψηφιακή έρευνα, μέσω της οποίας ταυτοποιήθηκαν οι εμπλεκόμενοι ως διαχειριστές των επίμαχων λογαριασμών.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι κατηγορούμενοι φέρονται να αξιοποίησαν τη δημοφιλία και την επιρροή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λειτουργώντας ως influencers για την προώθηση των παράνομων υπηρεσιών. Οι συγκεκριμένοι ιστότοποι έχουν ήδη ενταχθεί στη «μαύρη λίστα» της ΕΕΕΠ, γεγονός που υποχρεώνει τους παρόχους διαδικτύου να μπλοκάρουν την πρόσβαση σε αυτούς.

Η δικογραφία για παράνομη εμπορική επικοινωνία τυχερών παιγνίων χωρίς άδεια έχει διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για τις περαιτέρω ενέργειες.