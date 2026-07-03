Bonus 250 ευρώ στους δικηγόρους για κάθε άμεση «εθελούσια αναχώρηση» αιτούντος άσυλο. Έντονες διαμαρτυρίες δικηγόρων.

Ντροπιαστική για το δικηγορικό σώμα, θεωρείται από τους δικηγόρους η νέα ΚΥΑ του υπουργείου Μετανάστευσης που τους προσφέρει «δώρο» 250 ευρώ για κάθε φορά που καθοδηγούν νομικά τους αιτούντες άσυλο να παραιτηθούν από την προσπάθειά τους και να υποβάλλουν αίτηση εθελούσιας αναχώρησης από τη χώρα μας.

Δημ. Βερβεσός: Κίνητρα -«τυράκια» στους δικηγόρους

«Απορώ πόσο νοσηροί εγκέφαλοι είναι αυτοί που απεργάστηκαν αυτό το έκτρωμα που θέλει τους δικηγόρους προαγωγούς(!!!) της αντί-μεταναστευτικής πολιτικής τους, με κίνητρα-«τυράκια», για όποια/ο εξ ημών αντί να υπερασπίζεται το οποίο συμφέρον του εντολέα του κατά την ελεύθερη εκτίμησή του με βάση το νόμο και τη συνείδηση του, να υπερασπίζεται το συμφέρον του συναδέλφου(sic) Υπουργού και πολιτικής του», τονίζει σε ανάρτησή του στο fb, ο πρώην πρόεδρος του ΔΣΑ Δημ. Βερβεσός.

Παρατηρεί μάλιστα πως η διάταξη αυτή έχει ήδη περάσει «στα ψιλά», ακόμη και από τα συνδικαλιστικά όργανα των δικηγόρων, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Κι ενώ έχουν περάσει κάμποσες μέρες από την ψήφισή του οι "θεματικά" αρμόδιες/οι εκπρόσωποι των δικηγόρων στο ΔΣ/ΔΣΑ τα μάλα επιδεικνύουσες τη συνδικαλιστική και επαγγελματική τους ενασχόληση με το αντικείμενο αυτό έχουν "πιει το αμίλητο νερό" και έχουν εξαφανισθεί από τα ραντάρ κάνοντας χαμηλές πτήσεις για να μη ενοχλήσουν το κομματικό τους ομοτράπεζο Υπουργό».

{https://www.facebook.com/dvervesos/posts/pfbid0qoYD1uf1WzXqiBofezrZ2x3bGumcELZQUMs6adB8SyjuvB2QJsNmK3VcSqfTEjRsl}

Εναλλακτική Παρέμβαση Δικηγόρων Αθηνών: Ημέρα Ντροπής για τη δικηγορία

Σκληρή γλώσσα πάντως χρησιμοποιεί για το περιεχόμενο της ΚΥΑ και η Εναλλακτική Παρέμβαση Δικηγόρων Αθήνας που κάνει λόγο για «ημέρα ντροπής για τη δικηγορία», υπογραμμίζοντας σε ανακοίνωσή της ότι ουσιαστικά τους ζητείται να παρανομήσουν, παραβιάζοντας το Σύνταγμα και τον Κώδικα Δικηγόρων. Καλεί δε τους δικηγόρους να μην αποδεχτούν στην πράξη την ΚΥΑ και να μην την εφαρμόσουν.

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Συγκεκριμένα, η Εναλλακτική Παρέμβαση Δικηγόρων Αθηνών, στην ανακοίνωσή της, αναφέρει:

«ΚΥΑ Υπ. Μετανάστευσης: Ημέρα ντροπής για τη δικηγορία

Η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση αποτελεί όνειδος για τον υπερασπιστικό χαρακτήρα της δικηγορίας. Με μια διάταξη που εμπλέκει τους δικηγόρους στο ρατσιστικό δόγμα «επιστροφή ή φυλακή», το Υπουργείο δωροδοκεί τους δικηγόρους με bonus 250 ευρώ συν ΦΠΑ, σε περίπτωση που η νομική συμβουλευτική τους έχει ως αποτέλεσμα εντός δύο μηνών τη δήλωση οικειοθελούς αναχώρησης από πλευράς του αιτούντος άσυλο! Μάλιστα το bonus είναι κατά 2/3 μεγαλύτερο από την κοστολόγηση της καθ’ εαυτό συμβουλευτικής που αποτιμάται σε 160 ευρώ συν ΦΠΑ για συνεδρίες διάρκειας μέχρι δύο ώρες. Η προθεσμία των δύο μηνών στην πράξη σημαίνει ότι ο αιτών άσυλο θα πρέπει να παραιτηθεί από την αίτηση πριν την ολοκλήρωση της εξέτασης αυτής, αφού ακόμα και υπό τις εξαιρετικά συντετμημένες προθεσμίες της διαδικασίας συνόρων, η εξέταση των αιτήσεων (πρέπει να) ολοκληρώνεται εντός 12 εβδομάδων.

Από πλευράς Εναλλακτικής Παρέμβασης δηλώνουμε την κάθετη αντίθεσή μας στην επαίσχυντη αυτή διάταξη, της οποίας θα ζητήσουμε την κατάργηση τόσο με παρεμβάσεις στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών όσο και με ενέργειες εκτός Συμβουλίου. Καλούμε τον ΔΣΑ αλλά και όλους τους Συλλόγους της χώρας να μη συνομολογήσουμε καμία αποδοχή ή συνεργασία στο πλαίσιο εφαρμογής της ΚΥΑ. Καλούμε όλους και όλες τους/τις συναδέλφους να απέχουν από οποιαδήποτε επονείδιστη συμμετοχή.

{https://www.facebook.com/enallaktikh/posts/pfbid0bKPK6nUoa1AFpbWsiC6sv71wNu4DgjJm1F92C8r5n73SyKe7DPZLP6wiUzZZRH6ml}

Τι προβλέπει η ΚΥΑ

Η Εναλλακτική Παρέμβαση Δικηγόρων Αθήνας παραθέτει, μάλιστε, κάποιες από τις πλέον αμφιλεγόμενες διατάξεις της ΚΥΑ:

- Η παροχή νομικής καθοδήγησης για την αίτηση ασύλου σε πρώτο βαθμό γίνεται με όρους και προϋποθέσεις (άρθρο 1), ενώ κατά το κρίσιμο στάδιο του ελέγχου διαλογής (screening), οι αιτούντες δεν απολαμβάνουν το δικαίωμα αυτό.

- Το περιεχόμενό της ορίζεται διά νόμου (άρθρο 2) χωρίς καν να δηλώνεται ότι τα αναφερόμενα στο άρθρο δεν είναι περιοριστικά, αλλά ενδεικτικά. Έτσι, το περιεχόμενο της νομικής καθοδήγησης υπαγορεύεται στον δικηγόρο και στην ουσία εξαντλείται στην απαρίθμηση διατάξεων, καθιστώντας τον ρόλο του από διακοσμητικό έως εκφοβιστικό. Ο ρόλος που προβλέπει η ΚΥΑ στο δικηγόρο δεν είναι μόνο απαξιωτικός αλλά παράνομος και αντισυνταγματικός και συνιστά κατάφωρη παραβίαση του Κώδικα Δικηγόρων και του Συντάγματος. Οι αιτούντες, μάλιστα, απαγορεύεται να κάνουν ερωτήσεις που αφορούν το προσωπικό τους ιστορικό και επομένως εξ ορισμού αποκλείεται οποιαδήποτε εξατομικευμένη και αποτελεσματική ενημέρωση. Ανάμεσα στα άλλα, αναφέρεται ρητά η «ενημέρωση για τη συνδρομή ισχυρού ή μη προσφυγικού προφίλ στο πρόσωπο εκάστοτε αιτούντα και, ιδίως, για τις αυστηρές ποινικές κυρώσεις των αδικημάτων παράνομης εισόδου και παραμονής στη χώρα του άρθρου 83 ν. 3386/2005 (Α’ 154), καθώς και για τη δυνατότητα εθελούσιας/οικειοθελούς αναχώρησης και παραπομπής σε προγράμματα Υποβοηθούμενης Εθελούσιας Επιστροφής και Επανένταξης, πριν από την ολοκλήρωση της εξέτασης της αίτησης των αιτούντων από χώρες καταγωγής με ποσοστό αναγνώρισης διεθνούς προστασίας κάτω του 20%» και η «ενημέρωση για τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης και συνεργασίας των αιτούντων με τις Αρχές, καθώς και τις συνέπειες της μη συνεργασίας τους».

- Η παροχή νομικής καθοδήγησης γίνεται αποκλειστικά από δικηγόρους εγγεγραμμένους στο «Μητρώο Δικηγόρων Νομικής Καθοδήγησης» το οποίο τηρείται στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (άρθρο 3), που έχουν παρακολουθήσει «ειδικά σεμινάρια επιμόρφωσης» (άρθρο 5).

- Η νομική καθοδήγηση παρέχεται σε ομάδες έως δεκαπέντε (15) ατόμων που υπάγονται στην ίδια εθνικότητα, διαδικασία ή διαδικαστικό στάδιο. Όμως, «σε περίπτωση υποβολής δυσανάλογα μεγάλου αριθμού αιτήσεων διεθνούς προστασίας ή άλλων εξαιρετικών περιστάσεων, ο μέγιστος αριθμός ατόμων ανά συνεδρία μπορεί να αυξηθεί έως πενήντα (50) άτομα» (άρθρο 6) και έχει διάρκεια μέχρι δύο ώρες.

- Η νομική καθοδήγηση είναι δικαίωμα που εξαντλείται (άρθρο 8): «Αιτούντες οι οποίοι επιστρέφονται στην Ελλάδα κατά τον Κανονισμό (ΕΕ) 2024/1351 και έχουν λάβει ήδη νομική καθοδήγηση στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. δεν δικαιούνται να παρακολουθήσουν εκ νέου συνεδρία νομικής καθοδήγησης»

- Η αμοιβή για την παροχή νομικής καθοδήγησης καταβάλλεται από την Υπηρεσία Ασύλου στον δικηγόρο αμοιβή ύψους εκατό εξήντα ευρώ (160,00€) πλέον ΦΠΑ (άρθρο 9). Και εδώ το BONUS: «Σε περίπτωση που αιτούντες ωφελούμενοι, οι οποίοι υπάγονται στη διαδικασία συνόρων και, συνεπώς, στερούνται ισχυρού προσφυγικού προφίλ, υποβάλλουν αίτηση εθελούσιας/οικειοθελούς αναχώρησης, εντός δύο (2) μηνών από την παροχή νομικής καθοδήγησης προς αυτούς, θα καταβάλλεται στον δικηγόρο που την παρείχε επιπλέον αμοιβή της προβλεπόμενης στην παρ. 1, ποσού διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00€), πλέον Φ.Π.Α.. Η επιπλέον αμοιβή του προηγούμενου εδαφίου θα είναι καταβλητέα με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εθελούσιας/οικειοθελούς αναχώρησης». Μόνο να συνοδεύει ο δικηγόρος τον αιτούντα άσυλο στο αεροπλάνο για να πληρωθεί δεν νομοθέτησε ο Πλεύρης!

- Εγκαθιδρύεται ασυμβίβαστο ανάμεσα στον δικηγόρο που έχει παράσχει νομική καθοδήγηση σε αιτούντα και στην εκπροσώπησή του ως πληρεξούσιου δικηγόρου στη διοικητική ή δικαστική διαδικασία εξέτασης της αίτησής του (άρθρο 12).

- Η εποπτεία και αξιολόγηση των συμβουλευτικών υπηρεσιών του δικηγόρου θα γίνεται από προσωπικό του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που μπορεί να παρίσταται στις συνεδρίες, σε συνεργασία με την Ολομέλεια (άρθρο 13). Η διάταξη αντίκειται ευθέως στον Κώδικα Δικηγόρων και παραβιάζει οποιαδήποτε έννοια εμπιστευτικότητας της διαδικασίας».