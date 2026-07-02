Η Νέα Αριστερά υποστηρίζει ακόμη ότι η κυβερνητική επιλογή υποβαθμίζει τον ρόλο του δικηγορικού λειτουργήματος και εκτιμά ότι ενδέχεται να επηρεάσει τη συμμόρφωση της διαδικασίας ασύλου με τις διεθνείς συμβάσεις και τις θεμελιώδεις αρχές προστασίας των αιτούντων.

Έντονη κριτική στη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Θάνου Πλεύρη, Γιώργου Φλωρίδη και Νίκου Παπαθανάση ασκεί η Νέα Αριστερά, υποστηρίζοντας ότι μεταβάλλει τον χαρακτήρα της νομικής συνδρομής προς τους αιτούντες άσυλο και τη συνδέει με την αντιμεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τη Νέα Αριστερά, η προβλεπόμενη διαδικασία της «δωρεάν νομικής καθοδήγησης» περιορίζει ουσιαστικά τον ρόλο των δικηγόρων, καθώς –όπως αναφέρει– δεν τους επιτρέπει να μελετούν τον φάκελο κάθε αιτούντος, να τον προετοιμάζουν για τη συνέντευξη ή να συνδράμουν στη σύνταξη των απαραίτητων εγγράφων.

Παράλληλα, η Νέα Αριστερά επισημαίνει ότι η ΚΥΑ προβλέπει πρόσθετη αμοιβή 250 ευρώ σε περιπτώσεις όπου ο αιτών αποφασίσει την οικειοθελή αναχώρησή του από τη χώρα και αυτή πραγματοποιηθεί. Όπως υποστηρίζει, η συγκεκριμένη πρόβλεψη δημιουργεί οικονομικό κίνητρο για τους δικηγόρους, γεγονός που, κατά την εκτίμησή της, εγείρει ζητήματα ανεξαρτησίας της νομικής συνδρομής. Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται επίσης ότι στη διαδικασία συμμετέχουν δικηγόροι που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Νομικής Καθοδήγησης.

Η Νέα Αριστερά υποστηρίζει ακόμη ότι η κυβερνητική επιλογή υποβαθμίζει τον ρόλο του δικηγορικού λειτουργήματος και εκτιμά ότι ενδέχεται να επηρεάσει τη συμμόρφωση της διαδικασίας ασύλου με τις διεθνείς συμβάσεις και τις θεμελιώδεις αρχές προστασίας των αιτούντων.

Καταλήγοντας, το κόμμα ζητά την άμεση απόσυρση της διάταξης που προβλέπει την πρόσθετη αμοιβή των 250 ευρώ και τη διασφάλιση, όπως αναφέρει, πραγματικής, ανεξάρτητης και εξατομικευμένης νομικής συνδρομής ήδη από το πρώτο στάδιο της διαδικασίας ασύλου.