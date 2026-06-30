«Η λύση στην ακρίβεια δεν περνάει από τους τυχοδιωκτισμούς και τους τακτικισμούς του Κυριάκου Μητσοτάκη», σχολιάζει η Νέα Αριστερά.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσα χρόνια καλπάζει ο πληθωρισμός και η ακρίβεια δεν υποχωρεί, ασκείται καθημερινά στο σπορ των ευχολογίων. Σήμερα κατά την εισήγησή του στο υπουργικό συμβούλιο είπε πως χτες υπήρξε "συναντίληψη" μεταξύ της κυβέρνησης και των σούπερ μάρκετ για σταθεροποίηση των τιμών, ενώ εκτίμησε πως οι τιμές των καυσίμων θα πέσουν από μόνες τους λόγω της αποκλιμάκωσης των διεθνών τιμών του πετρελαίου», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Στην πραγματικότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επιλέξει να μείνει άπραγος μπροστά στην ακρίβεια που ρημάζει τα εισοδήματα. Δεν αντιπαρατίθεται με τα καρτέλ των σούπερ μάρκετ και των καυσίμων, καθώς η ακρίβεια αυξάνει τα έσοδα του κράτους από τους έμμεσους φόρους (ΦΠΑ και ΕΦΚ). Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει άλλωστε επενδύσει στο να είναι αυξημένα τα κρατικά έσοδα από το συνδυασμό τουρισμού και ακρίβειας, ώστε τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ να πουλήσει "καθρεφτάκια" στους πολίτες. Σκοπεύει δηλαδη να εμφανίσει ως παροχές ό,τι έκλεψε από τα νοικοκυριά επί τόσους μήνες μέσω της έμμεσης φορολογίας», αναφέρει η Νέα Αριστερά και προτείνει επτά μέτρα απέναντι στην ακρίβεια:

«Η λύση στην ακρίβεια δεν περνάει από τους τυχοδιωκτισμούς και τους τακτικισμούς του Κυριάκου Μητσοτάκη. Για την πάταξή της πρέπει εδώ και τώρα να θεσπιστούν: