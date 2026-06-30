Ο Παύλος Πολάκης δηλώνει πως θα πρέπει άμεσα να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ με στόχο τη συγκρότηση εκλογικής επιτροπής και επιτροπής προγράμματος.

Την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ζητά με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο Παύλος Πολάκης. Ο βουλευτής Χανίων ζητά, παράλληλα, την άμεση επάνοδό του στην ΚΟ του κόμματος, την εκλογή νέου προέδρου της ΚΟ, την άμεση σύγκλιση της ΚΕ και την άμεση εκκίνηση συνομιλιών με τις όμορες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που θέλουν και πιστεύουν στο σχηματισμό ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου.

Αναλυτικά η ανάρτησή του Παύλου Πολάκη:

«Μετά την κατάρρευση του αφηγήματος και της στρατηγικής του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου και της περί αυτόν ηγετικής ομάδας σχετικά με την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και ειδικότερα όσον αφορά την άνευ όρων στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην ΕΛΑΣ, θα πρέπει άμεσα να γίνουν τα εξής:

1. Άμεση επάνοδός μου στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

2. Άμεση παραίτηση του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου και εκλογή νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας (διαδικασία στην οποία εννοείται ότι θα είμαι παρών)

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3. Άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσουμε στη:

α. ⁠Συγκρότηση εκλογικής οργανωτικής επιτροπής

β. Συγκρότηση επιτροπής προγράμματος που θα δουλέψει στη βάση του προγράμματος των έξι πυλώνων και των δέκα και μια προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για μια προοδευτική διακυβέρνηση.

4. Άμεση εκκίνηση συνομιλιών με τις όμορες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που θέλουν και πιστεύουν στο σχηματισμό ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου».

«Πρόεδρος κόμματος να στηρίζει ένα άλλο κόμμα; Δεν γίνεται»

Στην τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση στο OPEN, o Παύλος Πολάκης είχε πει ότι δεν γίνεται ένας πρόεδρος ενός κόμματος να στηρίζει ένα άλλο κόμμα.

«Εδώ έχουμε φτάσει μέσα από μια διαδρομή η οποία δεν είναι καθόλου ευχάριστη αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά να καταγράφεται στο 1,5 2% κτλ. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Θα υπάρξει λύση και εδώ είναι καθαρές κουβέντες. Και εγώ θα πω καθαρές κουβέντες. Είχαμε μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής στις 5 του μήνα, την οποία κοιτάξτε, εγώ έχω πολύ υψηλό IQ, μετρημένο, δεν την καταλαβαίνω, δεν μπορώ να την καταλάβω. Πώς θα γίνει δηλαδή τώρα; Κοιτάξτε, είναι η πρώτη φορά στη σύγχρονη πολιτική ιστορία που σε επίσημο κείμενο κόμματος γράφεται αυτή εδώ η φράση στεκόμαστε. Λέει Θα ήταν στρατηγικό λάθος για τον ΣΥΡΙΖΑ η αντιπαράθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το κόμμα που ίδρυσε ο Αλέξης Τσίπρας. Σε αυτή την πρόταση θα συμφωνήσω. Προφανώς και δεν είναι η στρατηγική αντιπαράθεση και είναι εχθρός μας, αλλά στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία. Τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά. Δηλαδή ο πρόεδρος ενός κόμματος, ο Σωκράτης Φάμελλος, στηρίζει ένα άλλο κόμμα; Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν γίνεται», είχε πει, συμπληρώνοντας:

«Εδώ υπάρχει το εξής θέμα. Όμως τώρα και να το πούμε καθαρά και ξάστερα, αυτή η απόφαση που πάρθηκε προχθές μόνο με δύο τρόπους εξηγείται. Δεν υπάρχει τρίτος. Υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι ή είναι; Υπάρχει συμφωνία Φάμελλου Τσίπρα για μια συγκεκριμένη τέτοια απόφαση; Για να πάει; Για να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές και να πάει συγκροτημένα με πιθανά, με συνεδριακή απόφαση, πιθανά με κάτι άλλο Να πάει να μεταβιβαστεί όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη του, τα μέλη του στην ΕΛΑΣ ή είναι αυτή η εξήγηση; Το εξηγεί αυτό το πράγμα ή ή. Είναι μία απίθανη, απερίγραπτη επίδειξη πολιτικής υποταγής σε μια προσπάθεια να δείξει ελεημοσύνη ο Τσίπρας σε κάποιους από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Τα σημερινά. Δεν υπάρχει δεύτερη τρίτη εξήγηση. Δεν υπάρχει».

Στη συνέχεια είχα τονίσει: «Εγώ λέω το εξής και δεν το λέω μόνο εγώ. Το λένε πολλά στελέχη. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ιστορικό κόμμα, είναι συγκροτημένο κόμμα, έχει παρελθόν, έχει παρόν και πρέπει να έχει μέλλον. Είμαι από τους πιο φανατικούς οπαδούς των συνεργασιών».

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