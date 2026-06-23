Το σχόλιο του Παύλου Πολάκη για την έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο.

Με δηκτικό τρόπο σχολίασε ο Παύλος Πολάκης την είδηση της έκδοσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης σε βάρος του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου και νυν βουλευτή Ηλείας, Δημήτρη Αβραμόπουλου, για τη συμμετοχή του στη ΜΚΟ του πρώην ευρωβουλευτή Αντόνιο Παντσέρι, πρωταγωνιστή του Qatargate.

«Στην Ευρώπη μάλλον δεν πιάνει το επιχείρημα της «πεθεράς με τα 500ευρα» που εδώ έτσι αρχειοθετήθηκε!!!!!», ανέφερε σε ανάρτησή του ο βουλευτής Χανίων.

Στο υπουργείο Δικαιοσύνης το αίτημα για άρση ασυλίας του Αβραμόπουλου

Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης διαβιβάστηκε, μέσω του Αρείου Πάγου, αίτημα που αφορά την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που φέρεται να έχει εκδοθεί σε βάρος του.

Η σχετική δικογραφία ακολούθησε τη θεσμοθετημένη διαδικασία, περνώντας από την Εισαγγελία Εφετών και την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, πριν διαβιβαστεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στη συνέχεια στη Βουλή.

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Το Κοινοβούλιο καλείται να αποφασίσει εάν θα εγκρίνει την άρση της ασυλίας του βουλευτή Ηλείας.

Οι κατηγορίες που του αποδίδονται

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, στον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο αποδίδεται κατηγορία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, με την υπόθεση να συνδέεται με φερόμενο οικονομικό όφελος περίπου 73.000 ευρώ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος επισκέφθηκε την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών μαζί με τον δικηγόρο του, προκειμένου να ενημερωθεί για τις εξελίξεις της υπόθεσης.

Η εξέλιξη επαναφέρει στο προσκήνιο την υπόθεση της ΜΚΟ Fight Impunity, που είχε ιδρύσει ο Αντόνιο Παντσέρι και η οποία είχε βρεθεί στο επίκεντρο των ερευνών για το σκάνδαλο Qatargate.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε συμμετάσχει στο διοικητικό συμβούλιο της οργάνωσης, ενώ στο παρελθόν είχε δηλώσει ότι έλαβε αμοιβές ύψους 60.000 ευρώ για τη συνεργασία του κατά την περίοδο από τον Φεβρουάριο του 2021 έως τον Φεβρουάριο του 2022, πριν αποχωρήσει από τη θέση του.

Τις πρώτες «σκιές» σε βάρος του Δημ. Αβραμόπουλου έριξε το 2022 ο Διεθνής Τύπος

Ήταν Δεκέμβριος του 2022 όταν δημοσίευμα της ιταλικής La Stampa έγραφε για τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο πως πήρε 60.000 ευρώ για να συμμετέχει σε δύο συνέδρια, με τον κ. Αβραμόπουλο να δηλώνει ότι λάμβανε 5.000 ευρώ τον μήνα για ένα χρόνο από τη ΜΚΟ του Aντόνιο Παντσέρι η οποία είχε βρεθεί στο «επίκεντρο» της έρευνας της Εισαγγελίας των Βρυξελλών, τονίζοντας πως είχε στα χέρια του «έγγραφη εξουσιοδότηση από την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, παρότι η ΜΚΟ δεν ήταν εγγεγραμμένη στο μητρώο διαφάνειας της ΕΕ.

Την ίδια περίοδο για εμπλοκή του κ. Αβραμόπουλου στην υπόθεση διαφθοράς έκανε λόγο και η ισπανική El Mundo που σε δημοσίευμα της ανέφερε: «Το σκάνδαλο «Qatargate» πλήττει τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο».