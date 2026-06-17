Σφοδρή σύγκρουση από σήμερα στην Κουμουνδούρου- Συγκέντρωση υπογραφών για σύγκλιση των οργάνων και τη λήψη αποφάσεων- Στόχος η μειοψηφία να κερδίσει την ηγεσία στον ΣΥΡΙΖΑ.

Διαστάσεις σφοδρή σύγκρουσης αποκτά από σήμερα η αντιπαράθεση στην Κουμουνδούρου, καθώς ο πρόεδρος του κόμματος βάλλεται τόσο από τα στελέχη που εκτιμούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να στηρίξει την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα όσο και από τη μειοψηφία που θεωρεί ότι άμεσα θα πρέπει να ξεκινήσουν οι διεργασίες για αυτόνομη καθοδήγηση στις εκλογές.

Η αντικατάσταση του Κώστα Ζαχαριάδη από τη θέση του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος όσο και του Νίκου Παππά από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου άναψαν ακόμη περισσότερο τα αίματα.

Η μειοψηφία (Παύλος Πολάκης, Νίκος Παππάς, Ρένα Δούρου) ξεκινά από σήμερα «ανένδοτο» κατά του προέδρου του κόμματος με στόχο την αλλαγή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή γνωρίζουν ότι ο Σωκράτης Φάμελλος δεν πρόκειται να συγκαλέσει τα συλλογικά όργανα προγραμματίζεται η συγκέντρωση υπογραφών ώστε οι συνεδριάσεις της Πολιτικής Γραμματείας και κυρίως της Κεντρικής Επιτροπής να καταστούν υποχρεωτικές. Οι περίπου 70 υπογραφές που απαιτούνται για την υποχρεωτική συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής εκτιμά ότι συγκεντρώνονται πριν όμως κατατεθούν η ομάδα Πολάκη-Παππά- Δούρου θα καταθέσει αφού βεβαιωθεί ότι έχει την πλειοψηφία στο συγκεκριμένο κομματικό όργανο. Ότι δηλαδή μπορεί να καθαιρέσει τον Σ. Φάμελλο και να χρήσει εν συνεχεία πρόεδρο -με τις απαραίτητες διαδικασίες που προβλέπει το Καταστατικό- τον Παύλο Πολάκη. Η μειοψηφία φέρεται να εκτιμά πως με τις αποχωρήσεις των στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να ενταχθεί στο κόμμα Τσίπρα είναι θέμα ολίγου χρόνου να καταστεί πλειοψηφία. Αν αυτό δεν συμβεί (που δεν είναι το πιθανότερο) τότε η μειοψηφία θα προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος με επικεφαλής τον Παύλο Πολάκη.

Την ίδια στιγμή ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης προχώρησε σε άνοιγμα προς την Κουμουνδούρου για κοινή πορεία προς τις εκλογές, ζητώντας να περάσουν σε δεύτερη μοίρα οι εκλογές. Όλα δείχνουν πως η Νέα Αριστερά μετά την μη επίτευξη συμφωνίας με τον Γιάνη Βαρουφάκη και το ΜέΡΑ25 εξετάζει το ενδεχόμενο συγκρότησης ενός «μικρού Συνασπισμού» υπέρ του οποίου έχουν ταχθεί εξ αρχής στελέχη της όπως ο Νίκος Βούτσης και ο Νίκος Φίλης.

Τυχόν ανάληψη της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ από τον Παύλο Πολάκη πάντως θα θέσει σοβαρά εμπόδια σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

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Σε κάθε περίπτωση το ενδιαφέρον επικεντρώνεται και πότε θα ξεκινήσουν οι αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ μελών της Κεντρικής Επιτροπής με πορεία προς το κόμμα Τσίπρα, όπως -και κυρίως- οι αποχωρήσεις μελών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.