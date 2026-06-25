Δευτέρα ή Τρίτη αναμένεται να πληρωθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού από την κυβέρνηση στους δικαιούχους.

Δευτέρα ή Τρίτη αναμένεται να πληρωθεί κατά πάσα πιθανότητα το έκτακτο επίδομα παιδιού στους λογαριασμούς των δικαιούχους. Έτσι η συγκεκριμένη πληρωμή θα συμπέσει και με την μεγάλη πληρωμή του ΟΠΕΚΑ, ο οποίος θα πληρωσεί μία σειρά από επιδόματα.

Συνεπώς, το έκτακτο επίδομα παιδιού θα πληρωθεί τις δύο τελευταίες ημέρες του μήνα ενώ το τακτικό αναμένεται να πληρωθεί στο τέλος Ιουλίου. Η διαφορά των δύο αυτών επιδόματων είναι ότι, το έκτακτο επίδομα παιδιού θα πληρωθεί από την κυβέρνηση - το ΥΠΟΙΚ ενώ το τακτικό, όπως πάντα καταβάλεται

Το εν λόγω επίδομα θα πληρωθεί απευθείας στους λογαριασμούς των δικαιούχων χωρίς να απαιτείται υποβολή κάποιες αίτησης ή δικαιολογητικών.

Το μέτρο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα και προβλέπει δύο διαφορετικές ημερομηνίες πληρωμής, ανάλογα με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην ΑΑΔΕ.

Δύο καταβολές

Η πρώτη και κύρια καταβολή της ενίσχυσης αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τις 30 Ιουνίου και αφορά όσους είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, έχουν δηλώσει έγκυρο τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) στην ΑΑΔΕ, πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια και δεν έχουν προχωρήσει σε μεταβολές στα στοιχεία των εξαρτώμενων τέκνων μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των φορολογικών δεδομένων.

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Μάλιστα, προ ημερών η υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου ανέφερε πως η έκτακτη πληρωμή του επιδόματα θα πραγματοποιηθεί σίγουρα μετά τις 24 Ιουνίου. Συνεπώς, πλησιάζει η πληρωμή σε εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες.

Για ορισμένες περιπτώσεις δικαιούχων προβλέπεται δεύτερη πληρωμή έως τις 31 Αυγούστου. Πρόκειται κυρίως για οικογένειες στις οποίες έχουν πραγματοποιηθεί αλλαγές στα στοιχεία που επηρεάζουν τον υπολογισμό της ενίσχυσης, όπως η προσθήκη νέου εξαρτώμενου τέκνου στο φορολογικό μητρώο ή η υποβολή διορθώσεων και μεταβολών στα δηλωθέντα στοιχεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται επανέλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες, γεγονός που οδηγεί σε καθυστέρηση έως και δύο μηνών προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα νέα δεδομένα πριν από την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης.

Αναλυτικά τα ποσά