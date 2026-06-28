Η Κανέλλα Χρυσονίδου, που επί σειρά ετών εργάστηκε στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, έφυγε από τη ζωή. Η ανακοίνωση της ομάδας.

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια της ΚΑΕ Ολυμπιακός, καθώς πέθανε η Κανέλλα Χρυσονίδου.

Πρόκειται για έναν άνθρωπο που βρισκόταν στον σύλλογο από το 1998, έχοντας αναλάβει διάφορα πόστα στην ΚΑΕ, όπως στο Τμήμα Διαχείρισης Εισιτηρίων και στη Γραμματειακή Υποστήριξη. Από το 2010 ήταν Υπεύθυνη της Διεύθυνσης εισιτηρίων του Ολυμπιακού.

Γιώργος Μπαρτζώκας και Κώστας Παπανικολάου της είχαν αφιερώσει την κατάκτηση της EuroLeague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε δηλώσει μετά την κατάκτηση της κορυφής: «Εννοείται ότι το αξίζαμε. Ήταν ένα σκληρό παιχνίδι απέναντι σε ένα τεράστιο κλαμπ. Νομίζω ότι το αξίζαμε με τον τρόπο που παίξαμε όλη τη χρονιά. Συγχαρητήρια στους ιδιοκτήτες, τον κόσμο, τους παίκτες, σε όλους. Στο ημίχρονο είπαμε ότι έπρεπε να σταματήσουμε τον Λάιλς. Μπήκαν πολύ δύσκολα σουτ, αλλά στο τέλος καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη. Αξίζουν όλα τα συγχαρητήρια οι παίκτες της Ρεάλ και μόνο που έπαιξαν σε μία τέτοια ατμόσφαιρα με τέτοιο τρόπο και ήταν τόσο ανταγωνιστικοί».

Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση.

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Η ανακοίνωση:

«Η οικογένεια του Ολυμπιακού είναι από σήμερα φτωχότερη. Η αγαπημένη μας Κανέλλα Χρυσονίδου έφυγε από τη ζωή το πρωί της Κυριακής, βυθίζοντας στο πένθος όλους όσοι είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν, να συνεργαστούν και να μοιραστούν μαζί της στιγμές μέσα από την καθημερινότητα της ομάδας μας.

Η Κανέλλα Χρυσονίδου υπηρέτησε την ΚΑΕ Ολυμπιακός με αφοσίωση, συνέπεια και επαγγελματισμό από το 1998. Ξεκίνησε την πορεία της στην υποστήριξη των πωλήσεων των εισιτηρίων διαρκείας και στη συνέχεια εργάστηκε στο Τμήμα Διαχείρισης Εισιτηρίων και στη Γραμματειακή Υποστήριξη. Από το 2010 ανέλαβε τη θέση της Υπεύθυνης της Διεύθυνσης Εισιτηρίων της ΚΑΕ Ολυμπιακός, προσφέροντας επί σειρά ετών πολύτιμο έργο και κερδίζοντας την εκτίμηση, τον σεβασμό και την αγάπη όλων.

Η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Η εργατικότητα, το ήθος, η αξιοπρέπεια και το χαμόγελό της θα παραμείνουν ανεξίτηλα στη μνήμη και στις καρδιές μας.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα πιο ειλικρινή και θερμά συλλυπητήριά της στην οικογένεια και στους οικείους της.

Κανέλλα, θα μας λείψεις».

{https://x.com/Olympiacos_BC/status/207113528682264191}