Σημαντική ενίσχυση στο «πράσινο» ψηφοδέλτιο.

Ο Τάσος Τζήκας έχει συνδέσει το όνομά του με τη ΔΕΘ καθώς επί 14 ολόκληρα χρόνια υπήρξε πρόεδρός της- και μάλιστα με σημαντικές επιτυχίες.

Οι πληροφορίες της στήλης τον φέρουν να έχει δεχθεί πρόταση από το ΠΑΣΟΚ προκειμένου να είναι υποψήφιος βουλευτής του στην Α΄ Θεσσαλονίκης.

Ο ίδιος φέρεται να το εξετάζει θετικά και πολύ σύντομα θα πει το «ναι».

Αν οι πληροφορίες επαληθευτούν θα πρόκειται ασφαλώς για σημαντική ενίσχυση του ψηφοδελτίου του ΠΑΣΟΚ στη συμπρωτεύουσα, πολύ περισσότερο καθώς διάφορες μεταγραφές από το κόμμα κυρίως του Κασσελάκη το είχαν υποβαθμίσει συνολικά. Όπως και οι απουσίες στελεχών όπως ο Χάρης Καστανίδης.

Β.Σκ.