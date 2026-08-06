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Τι αναφέρουν ο υπουργός Υγείας και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση που άνοιξε εκ νέου σήμερα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Συνεχίστηκε και σήμερα η αντιπαράθεση τουΆδωνη Γεωργιάδη με το ΠΑΣΟΚ για τα «σπιτάκια της ανακύκλωσης», μετά τις χθεσινές αναρτήσεις για την υπόθεση.

Ο υπουργός Υγείας, μετά τη σημερινή δήλωση του εκπρόσωπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ τόνισε σε ανάρτησή του:

«Διάβασα με προσοχή τη σημερινή εναντίον μου ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ και του κ. Τσουκαλά για τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης».

Επειδή μάλιστα στο υστερόγραφό τους μας προτρέπουν «να διαβάσουμε τα επίσημα έγγραφα και να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας», ακολούθησα ακριβώς τη συμβουλή τους.

Μόνο που καλό θα ήταν να διαβάσουν και οι ίδιοι ΟΛΑ τα επίσημα έγγραφα και όχι μόνον όσα εξυπηρετούν το πολιτικό τους αφήγημα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Κατ’ αρχάς, ουδέποτε αμφισβήτησα ούτε την ΕΔΕΛ ούτε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ούτε φυσικά τον Κυριάκο Πιερρακάκη. Οι δημοσιονομικές διορθώσεις και οι αποφάσεις ανάκτησης είναι συγκεκριμένες διοικητικές πράξεις, οι οποίες εκδόθηκαν και ισχύουν.

Άλλο όμως αυτό και άλλο ο ισχυρισμός του ΠΑΣΟΚ ότι με αυτές «αποδείχθηκε σκάνδαλο», υπερκοστολόγηση ή φωτογραφικοί διαγωνισμοί.

Και εδώ το ΠΑΣΟΚ αποσιωπά ένα εξαιρετικά σημαντικό επίσημο έγγραφο του Ελληνικού Κράτους:

την υπ’ αριθ. 1345/2024 απόφαση της Α΄ Ελάσσονος Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Όχι ανακοίνωση μιας εταιρείας.

Όχι δική μου άποψη.

Απόφαση της Ολομέλειας του ανώτατου δημοσιονομικού Δικαστηρίου της χώρας.

Τι έκρινε λοιπόν το Ελεγκτικό Συνέδριο σε διαγωνισμό για ακριβώς αυτού του τύπου τα πολυκέντρα ανακύκλωσης;

Πρώτον, για την περίφημη τιμή των 300.000 ευρώ.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η προηγούμενη τιμή των 300.000 ευρώ ανά πολυκέντρο στον διαγωνισμό του ΕΔΣΝΑ αποτελούσε «αρκούντως επαρκές» στοιχείο για να διασφαλιστεί το εύλογο και ρεαλιστικό της προϋπολογιζόμενης τιμής και της συνολικής δημοσιονομικής επιβάρυνσης.

Και προσθέτει ότι, από άλλες ομοειδείς συμβάσεις που είχε ελέγξει το ίδιο το Ελεγκτικό Συνέδριο, η συγκεκριμένη τιμή «δεν παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις» από τις τιμές αντίστοιχων συμφωνιών.

Μάλιστα, η Ολομέλεια γνώριζε ρητά ότι ο συγκεκριμένος διαγωνισμός του ΕΔΣΝΑ είχε μεταγενέστερα αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου της ΕΔΕΛ και παρ’ όλα αυτά έκρινε ότι αυτό «δεν δύναται να κλονίσει τα στοιχεία τεκμηρίωσης του προϋπολογισμού».

Αυτό γιατί το αποκρύπτει το ΠΑΣΟΚ;

Δεύτερον, για τη σχέση ΤΕΧΑΝ–ENVIPCO, που χρησιμοποιήθηκε ως επιχείρημα για να αμφισβητηθεί η έρευνα τιμών.

Η Ολομέλεια εξέτασε ακριβώς το θέμα και έκρινε ότι η σχετική αιτίαση είναι αβάσιμη. Διαπίστωσε ότι οι δύο εταιρείες είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις, χωρίς κοινή διοίκηση ή κοινή μετοχική σύνθεση, και ότι δεν προέκυπταν συμφωνίες ή εναρμονισμένες πρακτικές καθορισμού τιμών που να στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό.

Τρίτον, για τις περιβόητες δήθεν «φωτογραφικές προδιαγραφές».

Εδώ η απόφαση είναι απολύτως σαφής.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι από τις τεχνικές προδιαγραφές δεν προκύπτει ότι αυτές παραπέμπουν σε εξοπλισμό συγκεκριμένου κατασκευαστή.

Και συνεχίζει ακόμη σαφέστερα:

οι προδιαγραφές «ουδόλως περιόρισαν την ανάπτυξη του ανταγωνισμού» και ούτε προκύπτει ότι «ευνόησαν κάποιον συγκεκριμένο οικονομικό φορέα».

Αυτά δεν τα λέει ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Τα λέει το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Και, τέλος, αφού εξέτασε όλες αυτές τις αιτιάσεις, η Ολομέλεια ανέτρεψε την προηγούμενη αρνητική απόφαση και την αρνητική πράξη του Κλιμακίου και αποφάνθηκε ότι «δεν κωλύεται η υπογραφή» της συμφωνίας-πλαίσιο για τα συγκεκριμένα πολυκέντρα ανακύκλωσης.

Για να είμαστε απολύτως ακριβείς: η απόφαση 1345/2024 αφορά τον συγκεκριμένο διαγωνισμό του Δήμου Παλαιού Φαλήρου και δεν ακυρώνει αυτομάτως τις διοικητικές πράξεις της ΕΔΕΛ για άλλους φορείς.

Αλλά είναι τουλάχιστον πολιτικά και θεσμικά απαράδεκτο να εμφανίζει το ΠΑΣΟΚ την υπόθεση σαν να υπάρχει μία και μοναδική επίσημη κρίση του Ελληνικού Κράτους που δήθεν «απέδειξε σκάνδαλο», όταν υπάρχει απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου που, εξετάζοντας τα ίδια κρίσιμα ζητήματα —τιμή, τεκμηρίωση, ανταγωνισμό, σχέση των εταιρειών και τεχνικές προδιαγραφές— καταλήγει στα παραπάνω συμπεράσματα.

Και κάτι ακόμη:

Δημοσιονομική διόρθωση δεν σημαίνει αυτομάτως απάτη, διαφθορά ή ποινικό σκάνδαλο.

Όπως και η διερεύνηση μιας υπόθεσης από οποιαδήποτε εισαγγελική αρχή δεν αποτελεί απόδειξη ενοχής. Αυτό ισχύει για όλους σε ένα Κράτος Δικαίου.

Συνεπώς, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα με την ΕΔΕΛ, με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ή με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Έχω πρόβλημα με κάτι πολύ διαφορετικό:

με την επιλεκτική χρήση των θεσμών.

Δεν μπορεί όταν ένα πόρισμα της ΕΔΕΛ σας εξυπηρετεί να αποτελεί «απόδειξη σκανδάλου», αλλά όταν η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου εκδίδει μία τέτοια απόφαση να κάνετε ότι αυτή δεν υπάρχει.

Αφού λοιπόν ο κ. Τσουκαλάς μας καλεί να διαβάσουμε τα επίσημα έγγραφα, του επιστρέφω την πρόσκληση:

Ας διαβάσει δημόσια την απόφαση 1345/2024 του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ας μας απαντήσει σε τρεις απλές ερωτήσεις:

Γιατί δεν αναφέρει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε την τιμή επαρκώς τεκμηριωμένη ως εύλογη και ρεαλιστική;

Γιατί δεν αναφέρει ότι έκρινε πως οι τεχνικές προδιαγραφές δεν περιόρισαν τον ανταγωνισμό και δεν ευνόησαν συγκεκριμένη εταιρεία;

Και γιατί δεν αναφέρει ότι η Ολομέλεια γνώριζε τον έλεγχο της ΕΔΕΛ στον ΕΔΣΝΑ και έκρινε ότι αυτός δεν κλονίζει την τεκμηρίωση της συγκεκριμένης τιμής;

Εγώ δεν ζητώ από κανέναν να σιωπήσει.

Ζητώ να λέμε στους πολίτες όλη την αλήθεια και όχι τη μισή.

Και περιμένω τώρα την απάντηση του ΠΑΣΟΚ».

{https://www.facebook.com/adonisgeorgiadi/posts/pfbid02dCHXRyCNfPLHqgeL2SKw4td3ZQJbDYPkJ3WnC228SoKsN1siYS5WgCQFW8hiry9ml}

Τσουκαλάς: Ποιοι θα επωμιστούν το κόστος των 40 εκατομμυρίων;

Από την πλευρά του ο Κώστας Τσουκαλάς απάντησε: «Ο κ. Γεωργιάδης χθες κατηγορούσε την Ε.Δ.ΕΛ. λέγοντας πως τα πορίσματα της είναι για τα σκουπίδια. Σήμερα μετά τα στοιχεία που προσκομίσαμε, έκανε νέα κυβίστηση και αναφέρει: «Ουδέποτε αμφισβήτησα την Ε.Δ.ΕΛ., οι δημοσιονομικές διορθώσεις και οι αποφάσεις ανάκτησης είναι συγκεκριμένες διοικητικές πράξεις, που εκδόθηκαν και ισχύουν».

Με λίγα λόγια, μας λέει πως όσα δήλωσε χθες δεν ισχύουν και ήταν αερολογίες και σοφιστείες.

Στην προσπάθεια του να υπερασπιστεί την άποψη πως δεν υπάρχει σκάνδαλο, αναφέρεται στις αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Πρώτον, όπως όλοι γνωρίζουν το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν διενεργεί έλεγχο σκοπιμότητας. Η δικαιοδοσία του ανώτατου αυτού δικαστηρίου περιορίζεται αυστηρά στον έλεγχο νομιμότητας (τυπικής και ουσιαστικής) και στη χρηματοοικονομική διαχείριση των δημοσίων δαπανών, των ΟΤΑ και των κρατικών φορέων. Αυτό σημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εξετάζει αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες, αλλά δεν κρίνει αν μια απόφαση ή σύμβαση είναι οικονομικά συμφέρουσα, σκόπιμη ή ωφέλιμη για το δημόσιο συμφέρον. Η επιλογή αυτή ανήκει αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια και την πολιτική ευθύνη της διοίκησης.

Δεύτερον, αν δεν υπήρξε κάποιο ζήτημα, γιατί εκδόθηκαν οι δημοσιονομικές διορθώσεις και οι αποφάσεις ανάκτησης;

Κύριε Γεωργιάδη, απαντήστε σε κάτι τελευταίο, αφού έχετε άποψη για το θέμα:

Ποιοι θα επωμιστούν το κόστος των 40 εκατομμυρίων που προκύπτει από τις πράξεις που σήμερα δηλώνετε ότι τελικά ισχύουν κανονικά; Μήπως οι δήμοι και οι πολίτες;

Ποιος θα αναλάβει την πολιτική ευθύνη για αυτή την εξέλιξη;

Είχατε κοστολογήσει τα 40 εκατομμύρια για τα οποία στέλνετε τον λογαριασμό σε δήμους και πολίτες;

Κύριε Γεωργιάδη, ούτε οι εταιρείες χρειάζονται προστάτες ούτε η δικαιοσύνη χρειάζεται επισπεύδοντες από τον χώρο της πολιτικής. Αφήστε την Εισαγγελία να κάνει τη δουλειά της.

Αναμένουμε απαντήσεις από τα αρμόδια Υπουργεία».