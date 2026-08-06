Ο γιος του Τραμπ πλήρωσε στην Γκιλφόιλ το υπέρογκο ποσό για το μερίδιό της από το παραθαλάσσιο κτήμα που είχαν αγοράσει μαζί όταν ήταν αρραβωνιασμένοι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζ., γιος του Αμερικανού προέδρου, έκοψε και τον τελευταίο δεσμό που είχε με την πρώην αρραβωνιαστικιά του και νυν πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Το τελευταίο που εκκρεμούσε ήταν το σπίτι που είχαν αγοράσει μαζί στη Φλόριντα. Ο Τραμπ προσφέρει στην Γκιλφόιλ το ποσό των 7,6 εκατ. δολαρίων για να αγοράσει το μερίδιό της από το σπίτι.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που επικαλείται η The Palm Beach Post, ο γιος του Τραμπ πλήρωσε στην Γκιλφόιλ το υπέρογκο ποσό για το μερίδιό της από το παραθαλάσσιο κτήμα τους στην εξαιρετικά αποκλειστική κοινότητα Admiral's Cove του Τζούπιτερ.

Το πρώην ζευγάρι αγόρασε το σπίτι μαζί έναντι 9,7 εκατ. δολαρίων το 2021, όταν ήταν ακόμα αρραβωνιασμένοι. Το κτήμα τους εκτείνεται σε πάνω από 1.000 τ.μ., ενώ το σπίτι διαθέτει 6 κρεβατοκάμαρες και 11 μπάνια, πισίνα, ιδιωτική αποβάθρα για κότερα, ασανσέρ και θέα στη θάλασσα.

Σύμφωνα με τη The Palm Beach Post, το συμβόλαιο κυριότητας της κομητείας Palm Beach που καταγράφηκε στις 3 Αυγούστου δείχνει ότι η συναλλαγή έγινε στις 25 Ιουλίου για το σπίτι των 6 υπνοδωματίων στο Admiral's Cove.

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Ο αρραβώνας του ζευγαριού έληξε ήσυχα στα τέλη του 2024. Ο γιος του Τραμπ γρήγορα προχώρησε τη ζωή του και παντρεύτηκε την Μπετίνα Άντερσον τον Μάιο.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, από την πλευρά της, δεν τα πήγε και άσχημα. Ο πρώην σχεδόν πεθερός της, Ντόναλντ Τραμπ, την όρισε πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Με πληροφορίες του The Palm Beach Post