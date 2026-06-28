Η ανάρτηση και η φωτογραφία που δημοσίευσε η πρέσβης των ΗΠΑ.

Με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά συναντήθηκε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Μάλιστα, η Γκίλφοϊλ έκανε και σχετική ανάρτηση.

«Στο πλαίσιο του ρόλου μου ως Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία, έχω δεσμευτεί να έρθω σε επαφή με βασικά πρόσωπα από όλο το πολιτικό φάσμα της Ελλάδας. Πρόσφατα είχα μια εξαιρετική συνάντηση με τον πρώην πρωθυπουργό Σαμαρά για να συζητήσουμε τις σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας» δημοσίευσε η πρέσβης των ΗΠΑ.

{https://x.com/usambassadorgr/status/2070925560151195754}

Και όλα αυτά την ώρα που ένα φάντασμα πλανιέται μέρες τώρα πάνω από το Μαξίμου και είναι το φάντασμα του... Αντώνη Σαμαρά, όπως έχουν γράψει τα Παιχνίδια Εξουσίας εδώ.

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Το κόμμα που θα ανακοινώσει ο πρώην πρωθυπουργός εκτιμάται πως θα οδηγήσει το κυβερνών κόμμα να αγωνίζεται περισσότερο για το 25% παρά για το 30%- αυτοδυναμία ούτως ή άλλως δεν υπάρχει στον ορίζοντα. Και δυο μονάδες να κόψει από τη ΝΔ το νέο κόμμα θα είναι καταστροφικό. Πολύ περισσότερο αν κόψει περισσότερο, ενώ είναι βέβαιο ότι θα κόψει το δρόμο της επιστροφής σε πολλούς αναποφάσιστους πρώην ψηφοφόρους της ΝΔ. Το Μαξίμου μέχρι τώρα «βολευόταν» με «επιχειρήματα» όπως «ο Σαμαράς δεν μπορεί και δεν θα κάνει κόμμα» -ενώ ήξεραν ότι θα κάνει!- και ότι «δεν κόβει ποσοστά από τη ΝΔ αλλά από τα κόμματα στα δεξιά της όπως η Ελληνική Λύση και η Νίκη».

Τα ψέματα όμως τελείωσαν και ο Μεσσήνιος πρώην πρωθυπουργός είναι αυτός που μπορεί να κάνει μεγάλη ζημιά στη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη, με το Μαξίμου προετοιμάζει επίθεση εναντίον του ακόμα και με χτυπήματα κάτω από τη ζώνη. Το πρόβλημα μάλιστα στην πορεία θα αποδειχθεί ακόμα μεγαλύτερο για το Μαξίμου καθώς ο Αντώνης Σαμαράς όχι μόνο «δεν βρίσκει υποψηφίους βουλευτές» όπως ισχυρίζεται η «γαλάζια» προπαγάνδα αλλά θα περιλαμβάνει στα ψηφοδέλτιά του σημαντικούς τοπικούς παράγοντες της ΝΔ αλλά και πρόσωπα με απήχηση στους επαγγελματικούς του χώρους- θα το δείτε όταν αρχίσουν να διαρρέουν τα ονόματα.