Τι θα κάνει ο Καραμανλής και τι συμβουλεύει τους συνεργάτες του.

Ένα φάντασμα πλανιέται μέρες τώρα πάνω από το Μαξίμου και είναι το φάντασμα του... Αντώνη Σαμαρά.

Το κόμμα που θα ανακοινώσει ο πρώην πρωθυπουργός εκτιμάται πως θα οδηγήσει το κυβερνών κόμμα να αγωνίζεται περισσότερο για το 25% παρά για το 30% -αυτοδυναμία ούτως ή άλλως δεν υπάρχει στον ορίζοντα. Και δυο μονάδες να κόψει από τη ΝΔ το νέο κόμμα θα είναι καταστροφικό. Πολύ περισσότερο αν κόψει περισσότερο, ενώ είναι βέβαιο ότι θα κόψει το δρόμο της επιστροφής σε πολλούς αναποφάσιστους πρώην ψηφοφόρους της ΝΔ.

Το Μαξίμου μέχρι τώρα «βολευόταν» με «επιχειρήματα» όπως «ο Σαμαράς δεν μπορεί και δεν θα κάνει κόμμα» -ενώ ήξεραν ότι θα κάνει!- και ότι «δεν κόβει ποσοστά από τη ΝΔ αλλά από τα κόμματα στα δεξιά της όπως η Ελληνική Λύση και η Νίκη».

Τα ψέματα όμως τελείωσαν και ο Μεσσήνιος πρώην πρωθυπουργός είναι αυτός που μπορεί να κάνει μεγάλη ζημιά στη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη, με το Μαξίμου προετοιμάζει επίθεση εναντίον του ακόμα και με χτυπήματα κάτω από τη ζώνη. Το πρόβλημα μάλιστα στην πορεία θα αποδειχθεί ακόμα μεγαλύτερο για το Μαξίμου καθώς ο Αντώνης Σαμαράς όχι μόνο «δεν βρίσκει υποψηφίους βουλευτές» όπως ισχυρίζεται η «γαλάζια» προπαγάνδα αλλά θα περιλαμβάνει στα ψηφοδέλτιά του σημαντικούς τοπικούς παράγοντες της ΝΔ αλλά και πρόσωπα με απήχηση στους επαγγελματικούς του χώρους- θα το δείτε όταν αρχίσουν να διαρρέουν τα ονόματα.

Επιπλέον, η τακτική του «χωρισμού» του Κώστα Καραμανλή από τον Αντώνη Σαμαρά δεν έφερε αποτελέσματα. Ο Κ. Καραμανλής βεβαίως δεν υπάρχει περίπτωση να καταφερθεί κατά της ΝΔ -άλλωστε η ηγεσία της είναι το πρόβλημά του- ούτε δημοσίως να στηρίξει το κόμμα Σαμαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, ο Κ. Καραμανλής δεν έδωσε «πράσινο φως» σε στελέχη που έχουν αναφορά σε αυτόν -ανάμεσά τους και δυο βουλευτές- να συμμετέχουν στο νέο κόμμα ως υποψήφιοι βουλευτές, ανεξαρτήτως βέβαια αν τα στελέχη στην πορεία τον ακούσουν ή όχι. Δεν προτρέπει κανέναν να ψηφίσει το κόμμα του Σαμαρά αλλά και δεν εμποδίζει κανέναν -τουναντίον- όταν του λένε ότι έχουν αποφασίσει να μην ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία.