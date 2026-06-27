Η τριάδα αυτών των Σχολών συνδυάζει σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα, διεπιστημονικό χαρακτήρα και αυξανόμενη ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Όταν συζητάμε για το 1ο Επιστημονικό Πεδίο και τις Βάσεις 2026, το μυαλό των περισσότερων υποψηφίων και γονέων πηγαίνει αυτόματα στις παραδοσιακές επιλογές της Νομικής ή της Ψυχολογίας. Ωστόσο, ο έντονος ανταγωνισμός κρατά τις βάσεις αυτών των σχολών ψηλά, την ώρα που η αγορά εργασίας έχει χώρο για ευκαιρίες πέρα από τα παραδοσιακά επαγγέλματα. Στη σύγχρονη αγορά εργασίας, οι ευκαιρίες αυτές βρίσκονται συχνά σε τμήματα που συνδυάζουν τις ανθρωπιστικές σπουδές με τις νέες τεχνολογίες και την κοινωνική πολιτική. Πρόκειται για επιλογές που, είτε λόγω γεωγραφικής θέσης είτε επειδή δεν είναι ευρύτερα γνωστές, διατηρούν σχετικά χαμηλά μόρια, προσφέροντας όμως εξαιρετικές προοπτικές αποκατάστασης.

Η Έφη Παπαθανασίου, Επιστημονική Διευθύντρια EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας Λαμίας παρουσιάζει στο Dnews τρία τέτοια τμήματα στα οποία αξίζει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο μηχανογραφικό δελτίο καθώς συνδυάζουν τις ανθρωπιστικές σπουδές με σύγχρονες εφαρμογές στην τεχνολογία, την εκπαίδευση και την επικοινωνία, καλύπτοντας τις ανάγκες της αγοράς εργασίας που εξελίσσεται διαρκώς.

1.Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Καστοριά)

Με τη βάση εισαγωγής του να κινείται το 2025 στα 11.020 μόρια (σημειώνεται ότι απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας), το τμήμα αυτό ξεφεύγει από τη στείρα θεωρία των παραδοσιακών σχολών ΜΜΕ και εστιάζει στην ψηφιακή εποχή. Το πρόγραμμα σπουδών επικεντρώνεται στο ψηφιακό μάρκετινγκ (digital marketing), τη διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media management), την εταιρική επικοινωνία και τις δημόσιες σχέσεις. Δεδομένου ότι κάθε σύγχρονη επιχείρηση και οργανισμός επενδύει πλέον στην ψηφιακή του εικόνα, η ζήτηση για στελέχη που γνωρίζουν πώς να δημιουργούν περιεχόμενο και να τρέχουν στρατηγικές καμπάνιες στο διαδίκτυο είναι τεράστια. Οι απόφοιτοι απορροφώνται άμεσα στην αγορά ως social media managers, content creators και σύμβουλοι επικοινωνίας.

2. Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

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Αν και η βάση του το 2025 ανήλθε στα 13.550 μόρια, για τα δεδομένα μιας κεντρικής σχολής στη Θεσσαλονίκη και για τις επαγγελματικές διεξόδους που προσφέρει, το τμήμα αυτό αποτελεί μια πραγματική ευκαιρία. Το πρόγραμμα σπουδών χωρίζεται σε δύο κατευθύνσεις με υψηλή ζήτηση. Η πρώτη αφορά την κατεύθυνση των ατόμων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η οποία παρέχει πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα στην Ειδική Αγωγή (κλάδος ΠΕ71), έναν τομέα με σταθερή απορρόφηση σε δημόσια σχολεία, δομές παράλληλης στήριξης και στον ιδιωτικό τομέα. Η δεύτερη κατεύθυνση εστιάζει στη Διά Βίου Μάθηση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων, επιτρέποντας στους αποφοίτους να εργαστούν ως σύμβουλοι σταδιοδρομίας, εκπαιδευτές ενηλίκων ή ως στελέχη τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού (HR) σε επιχειρήσεις. Η τελική επιλογή μιας σχολής δεν πρέπει να γίνεται με κριτήριο το πόσο υψηλή βάση έχει, καθώς τα μόρια αντανακλούν τη ζήτηση και τη γεωγραφική θέση, όχι απαραίτητα την αξία του πτυχίου. Τα τμήματα που συνδυάζουν δημιουργικά τις κλασικές επιστήμες με τις ψηφιακές δεξιότητες και τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες είναι αυτά που προσφέρουν τη μεγαλύτερη ευελιξία και τις πιο σταθερές προοπτικές για το μέλλον των αποφοίτων του 1ου πεδίου.

3. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας – Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Μυτιλήνη)

Το συγκεκριμένο τμήμα αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα σχολής με εξαιρετικό πρόγραμμα σπουδών που αδικείται στα μόρια καθαρά λόγω γεωγραφικής θέσης, καθώς η βάση εισαγωγής του το 2025 διαμορφώθηκε στα 8.355 μόρια. Το αντικείμενό του είναι άκρως καινοτόμο, καθώς συνδυάζει τις ανθρωπιστικές επιστήμες με την Πληροφορική και τις Τεχνολογίες Επικοινωνιών. Οι φοιτητές διδάσκονται 3D γραφικά, σχεδιασμό ψηφιακών παιχνιδιών, εικονική πραγματικότητα, μουσειολογία και οπτικοακουστικές τέχνες. Οι απόφοιτοι αποκτούν τις δεξιότητες που αναζητούν οι εταιρείες τεχνολογίας, οι διαφημιστικές και οι πολιτιστικοί φορείς για την παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου. Παράλληλα, ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι οι απόφοιτοι εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ86 Πληροφορικής, έχοντας το δικαίωμα να εργαστούν ως καθηγητές πληροφορικής στην εκπαίδευση.

Οι Σχολές αυτές αποδεικνύουν ότι στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο δεν είναι μόνο οι υψηλές βάσεις που καθορίζουν την αξία μιας επιλογής. Υπάρχουν τμήματα με χαμηλότερη εισαγωγή που προσφέρουν σύγχρονες δεξιότητες, ευελιξία και πραγματικές επαγγελματικές διεξόδους, αποτελώντας ουσιαστικές «κρυφές ευκαιρίες» για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών.