Οι εκτιμήσεις του εκπαιδευτικού αναλυτή Στράτου Στρατηγάκη στο Dnews για το πώς θα διαμορφωθεί η μέγιστη και η ελάχιστη ΕΒΕ στα τμήματα στις Βάσεις 2026.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων 2026, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στο πώς θα διαμορφωθούν οι Βάσεις 2026 που είναι δρομολογημένες για να ανακοινωθούν στα τέλη Ιουλίου. Η συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου αποτελεί πλέον το βασικό βήμα που θα καθορίσει τόσο τις προσωπικές επιλογές των υποψηφίων όσο και την τελική διαμόρφωση των Βάσεων Εισαγωγής.

Ο μαθηματικός και εκπαιδευτικός αναλυτής Στράτος Στρατηγάκης καλεί τους υποψηφίους να αφήσουν στην άκρη το άγχος που προκαλούν οι βαθμολογίες και να επικεντρωθούν στην ουσία της διαδικασίας. Όπως επισημαίνει, το μηχανογραφικό δεν πρέπει να συμπληρώνεται με μοναδικό κριτήριο τα μόρια ή τις περσινές βάσεις, αλλά με βάση τα πραγματικά ενδιαφέροντα, τις επαγγελματικές προοπτικές και τις προσωπικές φιλοδοξίες κάθε μαθητή. Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη είναι η επιλογή σχολών αποκλειστικά γύρω από τη βαθμολογία που συγκέντρωσε ο υποψήφιος. Αντίθετα, προτείνει να δηλώνονται όλα τα τμήματα που πραγματικά ενδιαφέρουν τον μαθητή, ανεξάρτητα από το αν η περσινή βάση ήταν υψηλότερη ή χαμηλότερη από τα μόριά του. Οι Βάσεις μεταβάλλονται κάθε χρόνο, καθώς επηρεάζονται από τις επιδόσεις των υποψηφίων, τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων και, κυρίως, από τις προτιμήσεις που αποτυπώνονται στα μηχανογραφικά.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο κ. Στρατηγάκης προς διευκόλυνση των υποψηφίων δίνει στη δημοσιότητα τις εκτιμήσεις του για τη διαμόρφωση των Ελάχιστων Βάσεων Εισαγωγής (ΕΒΕ) ανά τμήμα αξιοποιώντας τα βαθμολογικά στοιχεία που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Βέβαια, όπως επισημαίνει οι σχολές και τα Τμήματα που απαιτούν ειδικό μάθημα για την εισαγωγή (όπως Αρχιτεκτονική, Ξένες Φιλολογίες, ΤΕΦΑΑ κ.ά.) δεν περιλαμβάνονται ακόμα στις εκτιμήσεις, καθώς δεν έχουν ανακοινωθεί οι αντίστοιχοι βαθμοί.

Παράλληλα, ο κ. Στρατηγάκης δημοσιοποίησε τις πρώτες εκτιμήσεις του για τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής (ΕΒΕ) ανά τμήμα, αξιοποιώντας τα συγκεντρωτικά βαθμολογικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Παιδείας. Οι εκτιμήσεις αυτές λειτουργούν ως ένας χρήσιμος οδηγός για τους υποψηφίους, καθώς τους επιτρέπουν να γνωρίζουν σε ποια τμήματα θα έχουν δικαίωμα να υποβάλουν δήλωση στο μηχανογραφικό τους. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις δεν περιλαμβάνουν ακόμη τις σχολές που απαιτούν εξέταση σε ειδικό μάθημα ή αγώνισμα, όπως οι Αρχιτεκτονικές Σχολές, τα Τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών, τα ΤΕΦΑΑ και ορισμένες ακόμη σχολές. Οι αντίστοιχες ΕΒΕ θα υπολογιστούν μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών στα ειδικά μαθήματα, οι οποίες αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Ο κ. Στρατηγάκης εξηγεί ότι «η εκτίμηση της διαμόρφωσης των ΕΒΕ στηρίζεται στα βαθμολογικά στοιχεία που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας την Πέμπτη 25/6. Σήμερα ολοκληρώθηκαν και οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα. Οι βαθμοί τους θα ανακοινωθούν αργότερα. Συνεπώς στην εκτίμηση διαμόρφωσης των ΕΒΕ δεν περιλαμβάνονται οι σχολές που απαιτούν την εξέταση σε ειδικό μάθημα για την εισαγωγή σε αυτές, διότι δεν γνωρίζουμε τους βαθμούς.

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Τα βαθμολογικά στοιχεία που δημοσιεύει το Υπουργείο Παιδείας είναι συγκεντρωτικά ανά μάθημα. Λογικό είναι, αλλά αυτό δημιουργεί μία μικρή απόκλιση στις εκτιμήσεις μας για τη διαμόρφωση της ΕΒΕ. Εμείς δηλαδή γνωρίζουμε ότι σε κάθε μάθημα από το 18 έως το 19 υπάρχει ένας αριθμός υποψηφίων. Το Υπουργείο Παιδείας γνωρίζει όλους τους βαθμούς ακριβώς, συνεπώς οι υπολογισμοί του Υπουργείου είναι ακριβέστεροι. Μερικές φορές διαφέρουν από τους δικούς μας στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Αυτό που δεν είναι λογικό είναι ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν δημοσιεύει τους μέσους όρους των υποψηφίων. Να γνωρίζουμε, δηλαδή, ότι μέσο όρο και στα 4 μαθήματα μεταξύ 18 και 19 έχουν τόσες χιλιάδες υποψήφιοι. Η μη διάθεση αυτών των πληροφοριών μας δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην εκτίμηση της διαμόρφωσης των βάσεων που θα ακολουθήσει.»

Με τα ανωτέρω δεδομένα ο κ. Στρατηγάκης παραθέτει αναλυτικά την εκτίμηση ΕΒΕ ανά επιστημονικό πεδίο εν αναμονή των Βάσεων 2026. Στον πίνακα που ακολουθεί και παραθέτουμε περιλάμβάνεται η εκτίμηση της μέγιστης και ελάχιστης ΕΒΕ για κάθε Επιστημονικό Πεδίο. Αν ένα Τμήμα ανήκει σε περισσότερα από ένα Επιστημονικά Πεδία, τότε για τον υπολογισμό της ΕΒΕ του λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη ΕΒΕ από τα Πεδία στα οποία εντάσσεται. Ειδικότερα, αν ένα Τμήμα ανήκει στο 2ο και στο 4ο Πεδίο τότε η ΕΒΕ γι’ αυτό το Τμήμα θα είναι η ΕΒΕ που προκύπτει από τον μέσο όρο του 4ου Πεδίου.

Bάσεις 2026: Ελάχιστη και Μέγιστη ΕΒΕ ανά Πεδίο

Βάσεις 2026: Πώς θα αξιοποιήσετε σωστά τον πίνακα με την μέγιστη και την ελάχιστη ΕΒΕ ανά πεδίο

Σύμφωνα με τον κ. Στρατηγάκη οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον πίνακα ως εξής: «Υπολογίστε τον μέσο όρο των βαθμών σας. Προσθέτετε τους 4 βαθμούς και διαιρείτε διά 4.Αν ο μέσος όρος σας είναι μεγαλύτερος ή ίσος από την ΕΒΕ του Τμήματος που σας ενδιαφέρει τότε θα μπορέσετε να δηλώσετε το Τμήμα στο Μηχανογραφικό σας, όταν ανοίξει η εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας. Αν θα εισαχθείτε στο Τμήμα εξαρτάται από τα μόρια που συγκεντρώνετε.» Αναλυτικά οι εκτιμήσεις του κ. Στρατηγάκη για τη διαμόρφωση της ΕΒΕ για όλες τις σχολές του Μηχανογραφικού, εκτός από τις σχολές που απαιτούν την εξέταση σε ειδικό μάθημα