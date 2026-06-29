Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Και την επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία!

Αυτό και αν είναι βόμβα! Ο γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού Βασίλης Φεύγας με επιστολή του ζητάει την κατάργηση του νόμου των ομόφυλων ζευγαριών και την επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά στη ΝΔ!

Στην επιστολή που προ ημερών απέστειλε στον πρωθυπουργό αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου για τα ομόφυλα ζευγάρια

Ένα σημαντικό τμήμα των παραδοσιακών ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας θεωρεί ότι οι απόψεις και οι ευαισθησίες του δεν εκφράστηκαν επαρκώς κατά τη σχετική δημόσια συζήτηση.

Απαιτείται η κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου με στόχο την αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης με πολίτες που ιστορικά στήριξαν την παράταξη.

Αναμόρφωση στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών

Η ουσιαστική αναμόρφωση στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών θα αποτελούσε μια βαθιά μεταρρύθμιση υπέρ της μεσαίας τάξης, των ελεύθερων επαγγελματιών και της περιφέρειας, ενισχύοντας το αίσθημα φορολογικής δικαιοσύνης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πρωτοβουλία ενότητας της ευρύτερης κεντροδεξιάς παράταξης

Η Νέα Δημοκρατία ήταν πάντοτε ισχυρότερη όταν εξέφραζε το σύνολο του κεντροδεξιού χώρου.

Στο πλαίσιο αυτό, μια πρωτοβουλία άρσης της διαγραφής του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και ένα δημόσιο κάλεσμα ενότητας θα έστελναν ένα ισχυρό μήνυμα συσπείρωσης και πολιτικής ωριμότητας».

Όπως φαίνεται ακόμα και στα υψηλότερα κλιμάκια ο φόβος για το εκλογικό αποτέλεσμα είναι πολύ μεγάλος. Και οι προτάσεις που κατατίθενται από αρμόδια στελέχη αμφισβητούν πλήρως τον πρωθυπουργό και τις αποφάσεις του!

Β.Σκ.