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Η χειροβομβίδα περισυνελέγη με ασφάλεια και μεταφέρθηκε σε πεδίο βολής στην Αθήνα, όπου αναμένεται να καταστραφεί με ελεγχόμενη διαδικασία.

Μια παλιά χειροβομβίδα, που εκτιμάται ότι χρονολογείται από την εποχή του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, εντοπίστηκε σε κατοικία στην περιοχή των Στροπώνων, στον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων στην Εύβοια.

Το εύρημα βρέθηκε την Τετάρτη (12/08) σε σημείο όπου είχε καταρρεύσει τοίχος παλιάς αποθήκης. Ο ιδιοκτήτης ενημέρωσε άμεσα το Αστυνομικό Τμήμα Διρφύων – Μεσσαπίων, με την περιοχή να τίθεται υπό αστυνομική φύλαξη μέχρι να οργανωθεί η απομάκρυνση της χειροβομβίδας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης (13/08) με τη συμμετοχή αστυνομικών δυνάμεων, πληρώματος του ΕΚΑΒ, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας και ειδικού κλιμακίου του Ελληνικού Στρατού για την εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών.

Η χειροβομβίδα περισυνελέγη με ασφάλεια και μεταφέρθηκε σε πεδίο βολής στην Αθήνα, όπου αναμένεται να καταστραφεί με ελεγχόμενη διαδικασία.

Με πληροφορίες του evima