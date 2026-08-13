Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τραγωδία σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Κινέτας, όπου ένας 75χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας korinthostv.gr, ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, το πρωί της Πέμπτης (13/8), με τις αρμόδιες Αρχές να κινητοποιούνται άμεσα για το περιστατικό.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, ενώ κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 75χρονο, χωρίς τις αισθήσεις του και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το Λιμενικό έχει αναλάβει τη διερεύνηση του περιστατικού, προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατος του 75χρονου.