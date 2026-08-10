Σε εφιάλτη μετατράπηκαν στιγμές χαλάρωσης που είχε μία οικογένεια στη παραλία Γλύφα Βαρθολομιού.

Σε σοβαρό περιστατικό τραυματισμού εξελίχθηκε η οικογενειακή εξόρμηση μιας 31χρονης από τον Πύργο στη Γλύφα Βαρθολομιού, όταν μια βουτιά στη θάλασσα κατέληξε σε σοβαρό τραυματισμό στον αυχένα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής, ενώ η γυναίκα βρισκόταν στην παραλία μαζί με τον σύζυγο και τα δύο ανήλικα παιδιά τους.

Από το παιχνίδι στη θάλασσα στον εφιάλτη

Σύμφωνα με πληροφορίες του PatrisNews, όλα συνέβησαν κατά τη διάρκεια παιχνιδιού μέσα στο νερό. Ο σύζυγος της 31χρονης φέρεται να την είχε ανεβάσει στους ώμους του και στη συνέχεια να την έριξε στη θάλασσα.

Ωστόσο, η βουτιά δεν εξελίχθηκε όπως αναμενόταν. Κατά την πτώση της στο νερό, η γυναίκα φέρεται να εκτινάχθηκε προς τα πίσω, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρό τραυματισμό στην περιοχή του αυχένα.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, το οικογενειακό παιχνίδι μετατράπηκε σε σκηνικό αγωνίας, με τα δύο ανήλικα παιδιά να βρίσκονται μπροστά στο σοβαρό ατύχημα που υπέστη η μητέρα τους.

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Στο Ρίο η 31χρονη

Η γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου. Η κατάστασή της κρίθηκε αρκετά σοβαρή και, λόγω της φύσης του τραυματισμού, αποφασίστηκε η διακομιδή της στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο.

Εκεί παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση, με τους γιατρούς να αξιολογούν την κατάσταση και να καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να περιοριστούν οι συνέπειες του τραυματισμού.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι, παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής της, η ζωή της δεν φέρεται να βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο. Ωστόσο, ο τραυματισμός στον αυχένα χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρός και η πορεία της υγείας της παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό.

Συνελήφθη ο σύζυγος

Μετά το περιστατικό, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του συζύγου της 31χρονης, στο πλαίσιο της έρευνας για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο τραυματισμός.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων Αρχών, οι οποίες εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί πώς ακριβώς συνέβη το ατύχημα.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, διερευνάται το ενδεχόμενο διάπραξης αδικήματος που συνδέεται με πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην πορεία της υγείας της 31χρονης, ενώ η οικογένειά της περνά ώρες αγωνίας, μετά το σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μιας φαινομενικά ανέμελης ημέρας στη θάλασσα.