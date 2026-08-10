Το ΚΚΕ αποχαιρετά τον Νίκο Καλογερόπουλο.

Το ΚΚΕ αποχαιρετά τον Νίκο Καλογερόπουλο, μια ξεχωριστή μορφή του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, έναν πολυτάλαντο και ανήσυχο δημιουργό, που ήξερε να κάνει το γέλιο αιχμηρό, τη σάτιρα κοινωνικό σχόλιο και τους ήρωές του βαθιά λαϊκούς και ανθρώπινους, τονίζει σε ανακοινωσή του ο ΚΚΕ.

«Από το "Μάθε παιδί μου γράμματα", το "Ρεμπέτικο" και τη "Λούφα και Παραλλαγή" μέχρι τους δικούς του "Ιππείς της Πύλου", άφησε πίσω του ρόλους που αγαπήθηκαν και έμειναν στη μνήμη, αλλά και το αποτύπωμα ενός δημιουργού που δεν περιορίστηκε στην υποκριτική: Έγραψε, σκηνοθέτησε, έφτιαξε τραγούδια, έγραψε ποίηση και θέατρο. Με το ιδιαίτερο χιούμορ, την αμεσότητα και εκείνη την αυθεντική, λαϊκή στόφα που χαρακτήριζε την τέχνη του, έδωσε πρόσωπο και φωνή σε ανθρώπους καθημερινούς, στις αντιφάσεις, τα βάσανα και τα όνειρά τους.

»Αντί για αποχαιρετισμό, δύο δικοί σου στίχοι:

"Γεια τους που δε λυγίζουνε

και που δεν προσκυνάνε"...», καταλήγει η ανακοίνωση του ΚΚΕ.