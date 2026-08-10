Η καταιγίδα ανάγκασε τα δύο αεροδρόμια της Σαγκάης να ακυρώσουν περισσότερες από 1.300 πτήσεις.

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους, για λόγους ασφαλείας, στην ανατολική Βκαθώς ο ισχυρός τυφώνας Dolphin έφτασε στη στεριά, με τις αρχές να φοβούνται ότι οι καταρρακτώδεις βροχές θα προκαλέσουν πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Η παραθαλάσσια πόλη Γουεντζόου, στην επαρχία Τσετσιάνγκ, ανακοίνωσε ότι απομάκρυνε περισσότερους από 900.000 κατοίκους και άνοιξε πάνω από 1.500 καταφύγια έκτακτης ανάγκης. Στη γειτονική επαρχία Φουτζιάν, 98.900 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από περιοχές υψηλού κινδύνου.

Στη Σαγκάη, έως το βράδυ της Κυριακής είχαν απομακρυνθεί 215.600 άνθρωποι από περιοχές που θεωρούνταν επικίνδυνες, αριθμός πολύ υψηλότερος από την προηγούμενη εκτίμηση των 30.300 ατόμων.

{https://www.facebook.com/share/r/197TRxVD8p/}

Βροχοπτώσεις-ρεκόρ στη Σαγκάη

Μετεωρολογικός σταθμός στο κέντρο της Σαγκάης κατέγραψε σχεδόν 313 χιλιοστά βροχής μέσα σε 24 ώρες έως τις 7 το πρωί της Δευτέρας, τη μεγαλύτερη ποσότητα βροχόπτωσης σε ένα 24ωρο που έχει καταγραφεί στην περιοχή εδώ και περισσότερα από 150 χρόνια. Σε άλλον σταθμό της πόλης καταγράφηκαν σχεδόν 400 χιλιοστά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην κινεζική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Weibo άρχισε να γίνεται δημοφιλές το hashtag «Η Σαγκάη μετατρέπεται σε θάλασσα», καθώς κυκλοφόρησαν βίντεο με πλημμυρισμένους δρόμους γύρω από το Wukang Mansion, ένα από τα πιο γνωστά τουριστικά αξιοθέατα της πόλης.

Ο μέσος όρος βροχόπτωσης που καταγράφηκε στην Τσετσιάνγκ από το βράδυ της Παρασκευής έως το πρωί της Δευτέρας έφτασε τα 173 χιλιοστά, ξεπερνώντας, σύμφωνα με αναφορές, τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί κατά τη διάρκεια προηγούμενων ισχυρών τυφώνων, μεταξύ των οποίων ο Lekima και ο Bavi.

{https://www.instagram.com/reel/Db2JTxQAuVo/}

Η καταιγίδα ανάγκασε τα δύο αεροδρόμια της Σαγκάης να ακυρώσουν περισσότερες από 1.300 πτήσεις. Οι υπηρεσίες δημόσιων συγκοινωνιών, μεταξύ των οποίων και πολλά τοπικά δρομολόγια τρένων, ανεστάλησαν στην οικονομική πρωτεύουσα της Κίνας.

Ο Dolphin εξασθένησε γρήγορα και υποβαθμίστηκε σε τροπική καταιγίδα το πρωί της Δευτέρας. Ωστόσο, καθώς συνέχιζε την πορεία του προς τα βόρεια και βαθύτερα στην ενδοχώρα, προβλέπονταν ισχυρές βροχοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της ανατολικής και κεντρικής Κίνας, οι οποίες αναμένεται να επεκταθούν βόρεια έως τη Σαντόνγκ και να επηρεάσουν επίσης τις επαρχίες Χενάν, Χουμπέι, Ανχουέι, Τσιανγκσού και Τσετσιάνγκ, καθώς και τη Σαγκάη.

{https://www.youtube.com/watch?v=F8RCqZtXW8w}

Οι αρχές διατήρησαν τον πορτοκαλί συναγερμό για τις ισχυρές βροχοπτώσεις και προειδοποίησαν ότι οι πολυήμερες έντονες βροχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν εκτεταμένες πλημμύρες και κατολισθήσεις έως την Τετάρτη. Παράλληλα, κάλεσαν τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια των ισχυρών βροχοπτώσεων.

Οι Κινέζοι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι σε ορισμένες περιοχές το ύψος της βροχής μπορεί να φτάσει τα 200 έως 400 χιλιοστά τις επόμενες ημέρες.

Οι επιπτώσεις του τυφώνα σε Ασία και Ειρηνικό

Στο Χονγκ Κονγκ, ο Dolphin συνέβαλε στην εκδήλωση ακραίας ζέστης την Κυριακή, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία στους 36,9 βαθμούς Κελσίου, την υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στην πόλη. Οι αρχές προειδοποίησαν ότι οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να συνεχιστούν έως την Τρίτη.

Στην Ταϊβάν, οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις ανεστάλησαν και περισσότερες από 180 πτήσεις ακυρώθηκαν την Κυριακή, καθώς η καταιγίδα έφερε ισχυρές βροχοπτώσεις και ανέμους.

Νωρίτερα, ο Dolphin είχε περάσει από την ιαπωνική επαρχία Οκινάουα, στο νότιο τμήμα της χώρας, τραυματίζοντας έξι ανθρώπους και προκαλώντας διακοπές ηλεκτροδότησης σε περισσότερα από 50.000 κτίρια.

Στις Φιλιππίνες, ο τυφώνας δεν έφτασε στη στεριά στο βόρειο τμήμα της χώρας, ενίσχυσε όμως τις εποχικές βροχοπτώσεις των μουσώνων. Ως αποτέλεσμα, πολλές περιοχές της κύριας βόρειας νήσου Λουζόν πλημμύρισαν, μεταξύ άλλων και περιοχές γύρω από τη Μανίλα.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη καθιστά συχνότερα και εντονότερα τα ακραία καιρικά φαινόμενα, μεταξύ των οποίων και οι ισχυρότεροι τυφώνες.

Με πληροφορίες από Guardian