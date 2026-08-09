Ο τυφώνας Dolphin έπληξε ήδη την περιφέρεια της νότιας Οκινάουα στην Ιαπωνία, τραυματίζοντας έξι ανθρώπους κι αφήνοντας χωρίς παροχή ηλεκτρικού ρεύματος περισσότερα από 50.000 κτίρια.

Ο τυφώνας Dolphin αναμένεται σήμερα να πλήξει την ανατολική ακτή της Κίνας με καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους, καθώς οι κινεζικές αρχές προετοιμάζονται για πλημμύρες και κατολισθήσεις σε ένα μεγάλο τμήμα της ανατολικής Κίνας.

Ο τυφώνας Dolphin έπληξε ήδη την περιφέρεια της νότιας Οκινάουα στην Ιαπωνία, τραυματίζοντας έξι ανθρώπους κι αφήνοντας χωρίς παροχή ηλεκτρικού ρεύματος περισσότερα από 50.000 κτίρια.

Πριν από το πέρασμα του από την Κίνα, οι αρχές απομάκρυναν εργαζόμενους σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις, μεταφέροντας τους σε πιο ασφαλείς τοποθεσίες, διέταξαν τα πλοία να επιστρέψουν στα λιμάνια, ενώ αυξήθηκαν οι έλεγχοι σε φυσικούς ταμιευτήρες, σε ορεινούς χείμαρρους, σε περιοχές που μπορούν να προκληθούν κατολισθήσεις, σε έργα που κατασκευάζονται, αλλά και σε τουριστικές περιοχές.

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