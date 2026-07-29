Πεκίνο και Ισλαμαμπάντ διαψεύδουν κατηγορηματικά το πρακτορείο Reuters.

Επικαλούμενο τρεις πηγές με γνώση της συμφωνίας, το Reuters αποκαλύπτει πως το Ιράν αναμένεται να παραλάβει εντός εβδομάδων την πρώτη αποστολή από ένα πακέτο έως και 400 κινεζικής κατασκευής εκτοξευτών αντιαεροπορικών πυραύλων, καθώς η χώρα ανασυγκροτεί τις αμυντικές της δυνάμεις εν μέσω πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αγορά, αξίας 60-70 εκατομμυρίων δολαρίων, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες γνωστές προσπάθειες της Τεχεράνης να ενισχύσει την αεράμυνα μικρού βεληνεκούς, αφού ο πόλεμος με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ αποκάλυψε κενά στην ικανότητά της να προστατεύει στρατιωτικές εγκαταστάσεις και στρατηγικές υποδομές.

Η σύμβαση καλύπτει την αγορά μεταξύ 300 και 400 φορητών συστημάτων αεράμυνας (MANPADS), συμπεριλαμβανομένων πυραύλων QW-12 και FN-16 κινεζικής κατασκευής, ανέφεραν οι πηγές.

Η συμφωνία υπεγράφη με την Zhongqing Baoshang International Investment, μια εταιρεία με έδρα το Χονγκ Κονγκ, η οποία, σύμφωνα με τις πηγές, ενεργούσε ως ενδιάμεσος μεταξύ της ιρανικής πλευράς και του Κινέζου προμηθευτή.

Αξίζει να σημειωθεί πως το Πεκίνο διαψεύδει κατηγορηματικά τις πληροφορίες: «Τα σχετικά δημοσιεύματα είναι εντελώς ανυπόστατα. Η Κίνα διαδραματίζει σταθερά ρόλο στην προώθηση της ειρήνης και στον τερματισμό της σύγκρουσης».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Το Ιράν χρειάζεται να επανεξοπλιστεί μετά από μήνες συγκρούσεων στις οποίες οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έπληξαν εγκαταστάσεις που συνδέονται με τα προγράμματα πυραύλων, drones και αεράμυνας της χώρας, αναδεικνύοντας την πρόκληση της υπεράσπισης σταθερών στρατιωτικών και στρατηγικών στόχων απέναντι σε εξελιγμένα αεροσκάφη και όπλα ακριβείας.

Η παράδοση εκατοντάδων MANPADS θα διεύρυνε σημαντικά το απόθεμα όπλων αεράμυνας μικρού βεληνεκούς του Ιράν και θα υπογράμμιζε την εμβάθυνση των στρατιωτικών δεσμών με την Κίνα.

Οι πηγές προειδοποίησαν ότι, αν και η συμφωνία έχει υπογραφεί, τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης, οι ποσότητες και άλλες λεπτομέρειες εφαρμογής ενδέχεται να αλλάξουν.

Βάσει σχεδίου που συμφωνήθηκε από τα μέρη, οι παραδόσεις θα γίνουν αρχικά αεροπορικώς από το Ουρούμτσι στη δυτική Κίνα και στη συνέχεια θα διέλθουν μέσω Πακιστάν προς το Ιράν, σύμφωνα με τις πηγές, οι οποίες δεν διευκρίνισαν εάν οι μεταφορές θα πραγματοποιηθούν αεροπορικώς ή οδικώς.

Η πτέρυγα δημοσίων σχέσεων του στρατού του Πακιστάν (ISPR) διέψευσε επίσης το δημοσίευμα: «Οι εικασίες ότι το Πακιστάν εμπλέκεται στην προμήθεια αντιαεροπορικών όπλων στο Ιράν από την Κίνα είναι εντελώς κατασκευασμένες και ψευδείς».

Κίνα και Ιράν εξετάζουν χερσαίες διαδρομές για την παράδοση

Ενώ το Ιράν έχει επενδύσει σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία είκοσι χρόνια σε πυραύλους, drones και ραντάρ, στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες αναφέρουν ότι τα φορητά συστήματα αεράμυνας είναι σημαντικά επειδή μπορούν να διοχετευθούν γρήγορα, μετακινούνται εύκολα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μικρές ομάδες - στοιχεία που τα καθιστούν λιγότερο ευάλωτα από τις σταθερές πυροβολαρχίες αεράμυνας.

Ευρωπαϊκή πηγή ασφαλείας ανέφερε ότι οι αρχές της χώρας της ήταν ενήμερες για αρκετές συμβάσεις υπό συζήτηση σχετικά με την πιθανή πώληση συστημάτων MANPADS της σειράς QW στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων QW-12, QW-18 και QW-19.

Δεύτερη πηγή ασφαλείας στη Μέση Ανατολή δήλωσε ότι το Ιράν επιδίωκε την αγορά πυραύλων QW-12 και QW-18, αλλά δεν γνώριζε αν είχε ήδη συναφθεί συμφωνία.

Τα QW-12 και FN-16 είναι συστήματα πυραύλων εδάφους-αέρος με υπέρυθρη καθοδήγηση, σχεδιασμένα για να εμπλέκονται με αεροσκάφη, ελικόπτερα και drones χαμηλής πτήσης. Η κινητικότητά τους επιτρέπει την ταχεία ανάπτυξή τους γύρω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ενεργειακές υποδομές και άλλες ευαίσθητες τοποθεσίες.

Αναλυτές θεωρούν το QW-12 λιγότερο ικανό από τις νεότερες παραλλαγές QW, συμπεριλαμβανομένων των QW-18 και QW-19, αλλά αναφέρουν ότι τα συστήματα αυτά μπορούν ακόμη να προσφέρουν ένα αποτελεσματικό στρώμα προστασίας μικρού βεληνεκούς έναντι drones και στόχων χαμηλής πτήσης.

Δύο δυτικές πηγές πληροφοριών και ένας Ιρανός αξιωματούχος δήλωσαν ότι η Τεχεράνη έχει επίσης εξετάσει τη χρήση χερσαίων διαδρομών για τη μεταφορά κινεζικών στρατιωτικών προμηθειών και εξαρτημάτων διπλής χρήσης πιο διακριτικά, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος αναχαίτισης.

Η προμήθεια υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη εξάρτηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας από έναν συνδυασμό εγχώριας παραγωγής όπλων και ξένων προμηθευτών, παρά τα χρόνια κυρώσεων και περιορισμών στις εισαγωγές αμυντικού υλικού.

Το Reuters είχε αναφέρει προηγουμένως ότι το Ιράν βρισκόταν κοντά στην εξασφάλιση μιας ξεχωριστής συμφωνίας με την Κίνα για την απόκτηση πυραύλων κρουζ κατά πλοίων, σύμφωνα με άτομα που γνώριζαν τις διαπραγματεύσεις. Για την ώρα το πρακτορείο δεν έχει κατορθώσει να εξακριβώσει εάν η συμφωνία αυτή ολοκληρώθηκε.