Τα διασταυρούμενα πυρά βάζουν τέλος σε μια σύντομη παύση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία είχε στόχο να επαναφέρει τους

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι το Ιράν εξαπέλυσε «πολλαπλούς» βαλλιστικούς πυραύλους σε μια «απόπειρα αιφνιδιαστικής επίθεσης» εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, διαλύοντας την πρόσκαιρη ύφεση των επιχειρήσεων.

Η επίθεση σημειώθηκε στις 17:45 ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ (21:45 GMT) την Τρίτη, με το σύνολο των πυραύλων να αναχαιτίζεται «με επιτυχία», σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom), η οποία δεν αποκάλυψε τις ακριβείς τοποθεσίες των στόχων.

Στο μεταξύ, οι αμερικανικές και οι σαουδαραβικές δυνάμεις έπληξαν «τρομοκράτες προσκείμενους στο Ιράν» στο Ιράκ. Οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία έπληξαν «πολλαπλές εγκαταστάσεις εφοδιαστικής αλυσίδας και οπλισμού τρομοκρατών», σε αυτό που χαρακτήρισαν ως «μια δυναμική απάντηση σε περισσότερες από 30 επιθέσεις με drones που κατευθύνθηκαν από τους IRGC τις τελευταίες 72 ώρες».

Η Centcom δήλωσε ότι ο στρατός του Ιράν «και οι τρομοκρατικές ομάδες που λειτουργούν μέσω αυτού πρέπει να σταματήσουν αυτές τις επιθέσεις, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω αμερικανική στρατιωτική απάντηση».

Νωρίτερα την Τρίτη, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της αναχαίτισαν και κατέστρεψαν drones που είχαν ως στόχο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην ανατολική περιφέρεια της χώρας. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας, υποστράτηγος Τούρκι αλ-Μάλικι, ισχυρίστηκε ότι τα drones εκτοξεύτηκαν από παραστρατιωτικές οργανώσεις συνδεδεμένες με το Ιράν από το έδαφος του Ιράκ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών έρχεται μόλις μία ημέρα αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έκανε λόγο για «πολύ φιλικές διαπραγματεύσεις» με το Ιράν. Μέχρι εκείνο το σημείο, οι δύο πλευρές δεν είχαν ανταλλάξει πλήγματα για τρίτη συνεχόμενη ημέρα.

Η παύση των επιχειρήσεων είχε ακολουθήσει 13 συνεχόμενες νύχτες βομβαρδισμών από τις ΗΠΑ, οι οποίες δήλωσαν ότι κατέστρεψαν σήραγγες και γέφυρες στο νότιο Ιράν. Σύμφωνα με αναφορές, δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τα πλήγματα.

Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

Η πρόσβαση και ο έλεγχος στα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κομβικό σημείο τριβής στις συνομιλίες, την ύπαρξη των οποίων η Τεχεράνη αρνείται καν ότι υφίσταται.

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο νωρίς το πρωί της Τετάρτης, λόγω των ανησυχιών ότι μια κλιμάκωση της σύγκρουσης θα μπορούσε να διαταράξει περαιτέρω τις μεταφορές ενέργειας μέσω των στενών.

Στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία, το αργό τύπου Brent (διεθνές σημείο αναφοράς) ενισχύθηκε κατά 4,3% στα 87,70 δολάρια (65,98 λίρες) το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κατέγραψε άνοδο 4,2%, φτάνοντας στα 82,62 δολάρια.

Τα τελευταία πλήγματα συνέπεσαν με την επίσκεψη του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον, όπου συνάντησε τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο και παρευρέθηκε στην κηδεία του Αμερικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, εξέχοντος υποστηρικτή της σκληρής γραμμής κατά του Ιράν.

Τουλάχιστον 624 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν τραυματιστεί από τότε που ο Τραμπ διέταξε πλήγματα κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Πενταγώνου. Το Πεντάγωνο ανέφερε ότι 417 από αυτούς τραυματίστηκαν στο πλαίσιο της Επιχείρησης «Epic Fury», της κοινής στρατιωτικής επιχείρησης ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν.