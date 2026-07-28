Η άσκηση που προστατεύει την καρδιά και ενισχύει την αντοχή.

Μπορεί να φαίνεται μια απλή καθημερινή κίνηση, όμως το να ανεβαίνεις καθημερινά τα σκαλιά, κρύβει σημαντικά οφέλη για την υγεία. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι λίγα λεπτά την ημέρα μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της καρδιαγγειακής λειτουργίας, της φυσικής κατάστασης και της μυϊκής δύναμης, ιδιαίτερα σε ανθρώπους που δεν έχουν χρόνο για συστηματική άσκηση.

Αν και πολλοί επιλέγουν να περνούν αρκετές ώρες στον διάδρομο ή σε άλλες μορφές αερόβιας άσκησης, χωρίς πάντα να βλέπουν τα αποτελέσματα που περιμένουν, οι ειδικοί τονίζουν ότι η αποτελεσματικότητα μιας προπόνησης δεν εξαρτάται μόνο από τη διάρκειά της, αλλά και από την ένταση και τον τρόπο με τον οποίο ενεργοποιεί το σώμα.

Μια απλή αλλά σημαντική άσκηση

Η προπόνηση δύναμης παραμένει απαραίτητη για τη διατήρηση της υγείας και το γυμναστήριο αποτελεί έναν από τους καλύτερους χώρους για στοχευμένες ασκήσεις. Ωστόσο, όσον αφορά την καρδιαγγειακή άσκηση, το ανέβασμα σκάλας αποτελεί μία από τις δραστηριότητες που ξεχωρίζουν.

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Αθλητιατρικής περιλαμβάνει την ανάβαση σκαλοπατιών στις πιο αποτελεσματικές δραστηριότητες μέτριας έως υψηλής έντασης. Ο λόγος είναι ότι, σε αντίθεση με το περπάτημα σε επίπεδη επιφάνεια, απαιτεί από το σώμα να σηκώσει το ίδιο του το βάρος ενάντια στη βαρύτητα.

Με αυτόν τον τρόπο αυξάνονται γρήγορα οι ενεργειακές απαιτήσεις, ανεβαίνουν οι παλμοί της καρδιάς, ενεργοποιούνται οι μεγάλες μυϊκές ομάδες των ποδιών και αυξάνεται η κατανάλωση οξυγόνου.

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Μόλις 50 σκαλοπάτια την ημέρα συνδέονται με χαμηλότερο κίνδυνο

Τα οφέλη της συγκεκριμένης άσκησης φαίνεται να επιβεβαιώνονται και από επιστημονικά δεδομένα. Μελέτη έδειξε ότι άνθρωποι που ανέβαιναν περίπου 50 σκαλοπάτια την ημέρα, παρουσίαζαν χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης αθηροσκληρωτικής καρδιαγγειακής νόσου.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η άσκηση αυτή μπορεί να αποτελέσει μια εύκολη λύση για όσους δυσκολεύονται να εντάξουν την προπόνηση στην καθημερινότητά τους, καθώς δεν απαιτεί εξοπλισμό, ειδικό χώρο ή μεγάλο χρονικό προγραμματισμό.

Ιδανική επιλογή για όσους κάνουν καθιστική ζωή

Το ανέβασμα σκάλας μπορεί να ενταχθεί εύκολα στην καθημερινή ρουτίνα, ακόμη και σε μικρά διαστήματα μέσα στην ημέρα. Ιδιαίτερα για ανθρώπους με καθιστική ζωή, μπορεί να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα προς μια πιο δραστήρια καθημερινότητα.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα βοηθά στη βελτίωση της μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου, αυξάνει την αντοχή και βελτιώνει την ικανότητα του οργανισμού να ανταποκρίνεται στην άσκηση. Παρά το γεγονός ότι διαρκεί λίγο, η έντασή της μπορεί να προσφέρει καρδιαγγειακά οφέλη παρόμοια με μεγαλύτερες προπονήσεις μέτριας έντασης.

Η άσκηση πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε ανθρώπου

Παρότι το ανέβασμα σκάλας είναι μια απλή και προσβάσιμη μορφή άσκησης, οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι κάθε νέα αθλητική δραστηριότητα θα πρέπει να ξεκινά με βάση την κατάσταση της υγείας και τις δυνατότητες κάθε ατόμου.

Όσοι έχουν προβλήματα υγείας ή αμφιβολίες σχετικά με το είδος της άσκησης που μπορούν να ακολουθήσουν, καλό είναι να συμβουλεύονται έναν ειδικό, ώστε το πρόγραμμα να προσαρμόζεται στις προσωπικές τους ανάγκες και να αποφεύγονται τραυματισμοί.