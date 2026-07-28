Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

οι κατηγορούμενοι για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, παραμένουν 36 και η δίκη συνεχίζεται κανονικά.

Ομόφωνα η έδρα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας απέρριψε τα αιτήματα και τις ενστάσεις των κατηγορουμένων για αναβολή - αναστολή της διαδικασίας της δίκης ή για διαχωρισμό των κατηγορουμένων πρώην στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ. Αυτό σημαίνει ότι οι κατηγορούμενοι για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, παραμένουν 36 και η δίκη συνεχίζεται κανονικά.

Ομόφωνες αποφάσεις

Η εκφώνηση έγινε από την Πρόεδρο της έδρας κυρία Στεφανίδου με την έναρξη της συνεδρίασης.

Συγκεκριμένα, το δικαστήριο ομόφωνα:

Απορρίπτει το αίτημα για προδικαστικό ερώτημα στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Απορρίπτει ένσταση απαράδεκτου ποινικής δίωξης λόγω δεδικασμένου

Απορρίπτει ένσταση ακυρότητας της ποινικής δίωξης για τον 30ο κατηγορούμενο

Απορρίπτει αίτημα να κηρυχθεί απαράδεκτη ποινική δίωξη λόγω εκκρεμοδικείας

Απορρίπτει ενστάσεις ακυρότητας κλητηρίου θεσπίσματος

Απορρίπτει ένσταση ακυρότητας κλητηρίου θεσπίσματος που είχε προτείνει δικηγόρος υποστήριξης της κατηγορίας

Απορρίπτει αίτημα αναβολής αναστολής κατά άρθρο 59 ΚΠΔ

Για όλα τα άλλα επιφυλάχθηκε η εισαγγελέας, οπότε δεν μπορεί να αποφασίσει το δικαστήριο.

Αυτή την ώρα η Εισαγγελέας της έδρας απαγγέλει τις κατηγορίες για τον καθένα από τους 36 κατηγορούμενους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Να σημειωθεί ότι σήμερα η αίθουσα είναι κατάμεστη από γονείς θυμάτων, συγγενείς και απλούς πολίτες.