Ομόφωνα η έδρα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας απέρριψε τα αιτήματα και τις ενστάσεις των κατηγορουμένων για αναβολή - αναστολή της διαδικασίας της δίκης ή για διαχωρισμό των κατηγορουμένων πρώην στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ. Αυτό σημαίνει ότι οι κατηγορούμενοι για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, παραμένουν 36 και η δίκη συνεχίζεται κανονικά.
Ομόφωνες αποφάσεις
Η εκφώνηση έγινε από την Πρόεδρο της έδρας κυρία Στεφανίδου με την έναρξη της συνεδρίασης.
Συγκεκριμένα, το δικαστήριο ομόφωνα:
- Απορρίπτει το αίτημα για προδικαστικό ερώτημα στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Απορρίπτει ένσταση απαράδεκτου ποινικής δίωξης λόγω δεδικασμένου
- Απορρίπτει ένσταση ακυρότητας της ποινικής δίωξης για τον 30ο κατηγορούμενο
- Απορρίπτει αίτημα να κηρυχθεί απαράδεκτη ποινική δίωξη λόγω εκκρεμοδικείας
- Απορρίπτει ενστάσεις ακυρότητας κλητηρίου θεσπίσματος
- Απορρίπτει ένσταση ακυρότητας κλητηρίου θεσπίσματος που είχε προτείνει δικηγόρος υποστήριξης της κατηγορίας
- Απορρίπτει αίτημα αναβολής αναστολής κατά άρθρο 59 ΚΠΔ
Για όλα τα άλλα επιφυλάχθηκε η εισαγγελέας, οπότε δεν μπορεί να αποφασίσει το δικαστήριο.
Αυτή την ώρα η Εισαγγελέας της έδρας απαγγέλει τις κατηγορίες για τον καθένα από τους 36 κατηγορούμενους.
Να σημειωθεί ότι σήμερα η αίθουσα είναι κατάμεστη από γονείς θυμάτων, συγγενείς και απλούς πολίτες.