Εξακολουθεί ο Γιώργος Φλωρίδης να θεωρεί ότι «είναι για τα μπάζα» όσοι μιλούν για το μπάζωμα;

Το ημερολόγιο έγραφε 27 Μαρτίου 2024, όταν ο Γιώργος Φλωρίδης, από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, δήλωνε προκλητικά: «Όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτοί είναι για τα μπάζα».

Παρά τον σάλο και τις αντιδράσεις που προκάλεσε η δήλωσή του, ο υπουργός όχι μόνο δεν έκανε βήμα πίσω, αλλά έναν χρόνο αργότερα, στις 3 Απριλίου 2025, εμφανίστηκε αμετανόητος σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά 90,1.

«Υπάρχει πιο δικαιωμένη δήλωση απ' αυτή;», είπε χαρακτηριστικά.

Ένα 24ωρο μετά την εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο για το «μπάζωμα» του χώρου της σύγκρουσης των δύο τρένων στα Τέμπη, όπου έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι, το ερώτημα είναι εύλογο: Εξακολουθεί ο κ. Φλωρίδης να θεωρεί ότι «είναι για τα μπάζα» όσοι μιλούν για το μπάζωμα; «Είναι για τα μπάζα» και ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Δημήτρης Μητρουλιάς, ο οποίος εισηγήθηκε την παραπομπή;

Μ. Καλ.